Izgalmas szeptember jöhet

A piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul, 0,9 százalékon hagyta az alapkamatot az MNB monetáris tanácsa (MT). Szeptemberben azonban már valami történhet.

Domokos László, 2017. augusztus 22. kedd, 14:48

Ajánlom

Tavaly június óta nem változott az irányadó alapkamat, hiszen az MNB más eszközök segítségével tartja fenn a likviditásbőséget, amelynek hatására a bankközi kamatok jelentősen elszakadtak a 0,9 százalékos alapkamattól. Ennek köszönhetően a 3 hónapos bankközi (BUBOR) kamat 0,15 százalékra csökkent - kommentálta az MNB mai kamatdöntését Ürmössy Gergely, az Erste Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője.

A szakember 2019 végéig nem számít az alapkamat változtatására, illetve 2018 végéig elhanyagolható esélyét lát arra, hogy a 3 hónapos BUBOR emelkedjen sőt az utóbbi tovább csökkenhet a következő hónapokban. Ezt az alappályát az írhatja felül, azaz az MNB akkor kerül kamatemelési lépéskényszerbe, ha a Fed a vártnál gyorsabban és agresszívebben kezdi meg a mérlegfőösszegének leépítését, illetve az ECB a vártnál korábban kezdi meg a kötvényvásárlási programjának kivezetését.

A szeptemberi ülésen az MT várhatóan nem nyúl az az alapkamathoz, hanem a 3 hónapos jegybanki betét mennyiségét tovább korlátozza - sőt teljesen megszűnhet 2017 végéig. Így végül az egynapos betét maradhat az MNB egyetlen olyan betéti facilitása, amiben korlátlan mennyiségben helyezhet el többletlikviditást a bankrendszer - véli az elemző.

A jegybank nem szokványos eszközökkel finomhangolta a monetáris politikát, egyik legfontosabb eszköze a 3 hónapos betétállomány szűkítése. Ennek hatására a bankközi kamatlábak és a rövid lejáratú referenciahozamok történelmi mélypontra süllyedtek. Az MT júniusi ülésén 300 milliárd forintban korlátozta a három hónapos betét 2017. harmadik negyedév végén fennálló állományát - mondta Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. elemzője.

A prognoszta a monetáris kondíciók szigorítására a jövő év második feléig nem számít, akkor is először a nem-konvencionális eszközök visszavonására kerülhet sor, majd azt követheti az alapkamat lassú, fokozatos emelése, amely azonban 2019 végéig változatlan maradhat. A tartósan laza hazai monetáris kondíciókat a nemzetközi környezet is támogathatja. Ezalatt pedig a hazai kockázati felárak is tovább szűkülhetnek.

Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba