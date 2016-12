Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Januárban dönthetik el, ki lesz Niklai utódja

Január 11-én tart elnökségi és választmányi ülést a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) ügyvezető elnöksége, ahol foglalkozni fognak az új elnök megválasztásával, ami a szervezet működési szabályzata szerint történhet - mondta Kovács István, a MSZÉSZ főtitkára.

Sajnálattal fogadták Niklai Ákos lemondását, ám az MSZÉSZ a jövőben is számít tanácsaira, tapasztalatára, mint a szövetség tiszteletbeli elnöke, a HOTREC (az EU tagországok szálloda és vendéglátó szövetségeinek konföderációja) 2018. végéig megválasztott alelnöke - mondta Kovács.

Az elnök személyére a régióüléseken javasoltak alapján a szállodaszövetség választmánya tesz javaslatot a közgyűlésnek, majd a közgyűlés választ a jelöltek közül - ismertette.

Kovács István jelezte, hogy a szervezet folyamatos működését ahogy eddig is, az ügyvezető elnökség biztosítja. Hangsúlyozta, hogy Niklai Ákos a hazai és nemzetközi szállodaiparban, turizmusban végzett több évtizedes kiemelkedő munkájával jelentősen hozzájárult az MSZÉSZ fejlődéséhez, szakmai és társadalmi elismertségéhez. Niklai Ákos tizenöt év után december 27-én mondott le a MSZÉSZ elnöki tisztségéről, a HOTREC-ben továbbra is alelnöki tisztséget tölt be.