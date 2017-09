Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jelentős árcsökkenés a boltokban - mutatjuk, mi változott

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a vásárlók kosarába még ma is olcsóbban kerülhet a sertés- és csirkehús, illetve a tej és a tojás, mint az intézkedés előtt. A kereskedők tapasztalatai szerint az alacsonyabb árak hatására a korábbiaknál több fogyott a termékekből - írja csütörtöki számában a Magyar Idők.

A cikk szerint bár az elmúlt hónapokban több nyilatkozat is napvilágot látott arról, hogy az áfacsökkentés valójában nem volt hatással a fogyasztói árakra, az adatok azt mutatják, hogy a kereskedelem nem nyelte le az alacsonyabb forgalmi adóból származó különbözetet, a fogyasztók pedig még ma is olcsóbban juthatnak hozzá bizonyos árukhoz.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a sertés- és baromfihús, valamint a tej és a tojás fogyasztói ára egyaránt alacsonyabb. Míg 2015 decemberében egy kiló karajt 1610 forintért lehetett megvásárolni, a vásárlóknak egy hónappal később átlagosan 1360 forintot kellett adniuk érte. A KSH szerint a 2015-ös szintet még az idén sem érték utol az árak, júliusban egy kiló karaj 1500 forint átlagáron került a boltokba.

Az áresés a baromfihúsnál is tetten érhető: míg tavaly decemberben 1470 forint volt a csirkemellfilé kilónkénti átlagára, addig idén júliusban 1300 forintot kértek érte a kereskedők. Tojást és tejet is olcsóbban lehet kapni a boltokban: egy tízdarabos tálca több mint húsz forinttal kerül kevesebbe, mint az előző év végén, a pasztőrözött friss tej literenkénti ára pedig 225 forintról 211 forintra csökkent. (Ennyire tartották be az internet-áfacsökkentést a szolgáltatók.)

Az alacsonyabb ár a fogyasztásra is jó hatással volt. A kiskereskedelmi láncok a lapnak adott válaszaiból kiderült, minden áfacsökkentésben érintett áru iránt nőtt a kereslet - írja az MTI.

Az előzetes kormányzati becslések szerint a sertéshús áfájának mérséklése 25 milliárdot hagyott a magyar családok zsebében, az idei áfacsökkentés pedig további 59 milliárd forint megtakarítást jelent. A tejnél 21 milliárd forint, a tojásnál 10,5 milliárd forint, a baromfihúsnál pedig 19 milliárd forint a várható megtakarítás mértéke. Ezt egészíti ki az éttermi szolgáltatások forgalmi adójának 27-ről 18 százalékra csökkentése, ami az első évben 8,5 milliárd forint megtakarítást jelent. Így egy-egy háztartás évi 35-40 ezer forintot spórolhat - számolgatott a Magyar Idők.