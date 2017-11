Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jó hír a nyugdíjasoknak - van kiút a káoszból

Az idei nyugdíjemelés és a nyugdíjprémium körüli viharok még mindig nem ültek el teljesen. Az Azénpénzem.hu kiszámolta, hogyan alakulnak az átlagnyugdíjak az idén, és mire lehet számítani jövőre, és összefoglalta, hogy mi a teendő gond esetén.

Még mindig nem fejeződött teljesen be a novemberi emelt összegű nyugdíjak postai kézbesítése. Akadhatnak, akik csak november utolsó napján kapják kézhez járandóságukat. Jövő hétfőn pedig a bankszámlásoknál már landol is a decemberi nyugdíj. Akinek a postás hozza, akár december 20-ig is várnia kell - figyelmeztet a portál.

A Magyar Államkincstár már két hete a reklamációk több százas mennyiségéről beszélt. Sokan nem tudják, miként kereshetnek a legegyszerűbben jogorvoslati lehetőséget. Pedig reklamálni egyszerűen lehet.

A legegyszerűbb a kifogásokat emailban az onyf@onyf.hu címre küldeni (az email elérhetőség - egyelőre - még mindig ez). Célszerű már a reklamáló levélbe beleírni a személyi adatok mellett a folyósítási törzsszámot, sőt a taj-számot is. Először alaposan gondoljuk át, hogy valóban jogos-e reklamációja, az alaptalan jelzések ugyanis olyan leterheltséget okozhatnak, aminek levét az okkal panaszkodó nyugdíjasok ihatják meg - összegez az Azénpénzem.hu.

Összegek: ne érje meglepetés!

A nyugdíjfolyósító általában az év elején teszi közzé, hogy a különböző hónapokban mikor írják jóvá a számlákon a nyugdíjakat. Az eddigiek alapján azonban majdnem biztos, hogy ez az időpont 2018 januárjában is 10-12 közé esik (bár ezt már a kincstár közli majd, hiszen a beolvasztották a nyugdíjfolyósítót). A postások ezt követően hordják ki 12 munkanapon belül a pénzt.

A portál összeállította, hogy néhány átlag esetében mennyi pénzre számíthatnak a jogosultak:



Nagyításért kattintson a képre!