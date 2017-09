Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jó hír jött a magyar gazdaságból

A beszerzési menedzserindex (bmi) szezonálisan kiigazított augusztusi értéke 56,6 pont lett, a júliusi 54,2 után - adta hírül a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

A válaszadók az előző hónaphoz képest összességében kedvezőbb folyamatokról számoltak be. Így a bővülési ütem visszatért az elmúlt egy évben leggyakrabban megfigyelt 56-57 pontos sávhoz.

A 2017-es index a második legmagasabb augusztusi értéknek számít. A nyolcadik hónap összességében átlag feletti hónap volt a korábbi években (az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke 52,2; az augusztusoké 52,6).

A részmutatók közül a termelési mennyiség indexe nőtt júliusi értékéhez képest, és 50 pont felett maradva a termelt mennyiség emelkedését jelzi az előző hónappal összevetve, immár huszonnegyedik alkalommal. A mostani érték átlag feletti, 1995 óta kétszer volt magasabb az index értéke augusztusban.

Az új rendeléseké is enyhébben nőtt, de a vásárolt készletek is nyolcadik hónapja bővülnek, most némileg erősödő ütemben.

A foglalkoztatottsági index - az elmúlt hónapokhoz hasonlóan - augusztusban is növekedésre utal, az elmúlt egy évben folyamatosan - igaz most közelebb került a stagnálást jelentő 50 ponthoz.

A beszerzési árak mutatója magasabb lett és további árnövekedést jelez a válaszadók szerint. A külpiaci mutatók közül az importindex értéke nőtt júliushoz képest és továbbra is 50 pont fölött maradt. Az exportindex viszont gyengén csökkent, de 50 pont fölött maradva jelzi az export mennyiségének enyhébb ütemű bővülését.

E hónapban különféle alapanyagok és réz kapcsán jeleztek az MLBKT válaszadói jelentősebb áremelkedést. Hiány volt acél alapanyagból, felvonó alkatrészekből, hidraulikus munkahengerből, lágy polietilénből, papíripari alapanyagból (rostból), vasból és vegyipari alapanyagból. Jelentősebb árcsökkenésről egy termék esetében sem számoltak be.