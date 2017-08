Jó hírt kapnak a síelők

Egyenként százötvenmillió forinttal támogatja a kormány az eplényi és a mátraszentistváni sípályák fejlesztéseit - közölte Révész Máriusz, a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáráért felelős kormánybiztos szerdán az MTI-vel.

Szász Péter, 2017. augusztus 16. szerda, 14:29

Magyarországon több mint 550 ezer ember síel, a kormány pedig fontosnak tartja a sípályák fejlesztését, a síelők körének bővítését. Ezért döntöttek a kiemelkedő látogatottságú eplényi és mátraszentistváni sípályák több százmillió forintos fejlesztéseinek támogatásáról - mondta.

A kormány kiemelt figyelmet fordít az aktív turizmus fejlesztésére. Ha még többen keresik fel a sípályákat, az a régiók turisztikai életére is pozitív hatással van, ugyanakkor olyan beruházásokat támogattak, amelyek segítik a négyévszakos működést. Révész Máriusz arról is beszélt, hogy Eplényben eddig több mint kétmilliárd, Mátraszentisvánban pedig mintegy 1,2 milliárd forint értékben ruháztak be a sípályák üzemeltetői.

A síközpontban több mint ötszázmillió forintos fejlesztéseket terveznek. A kezdők és középhaladók számára egykilométeres új kivilágított pályát és téli-nyári üzemmódú ülő felvonót építenek. A sielhető pályahossz 7,5 kilométerre nő - mondta Ebele Bálint, az eplényi pályát üzemeltető Síaréna Kft. ügyvezető igazgatója.

Emellett másfélszeresére növelik a hóágyúk kapacitását, éttermi fejlesztést, parkolóbővítést hajtanak végre, játszóteret, kalandösvényt építenek ki és kicserélik két régi hótaposójukat. A beruházás keretében tíz-tizenöt százalékkal bővül Magyarország legnagyobb síkölcsönzőjének kapacitása.

Ebele Bálint a nyári üzemről azt mondta: a négyüléses ligebő szállítja a turistákat a hegyre, ahol kilátó és számos gyermekeknek szóló attrakció is várja a családokat. A hegyről 2-2 haladó, középhaladó és kezdő, családi downhill kerékpáros pálya vezet le a sípályák mellett.