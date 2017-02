Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jó tudni: a NAV szeme mindent lát

Komolyan kell venni az adóhatóság jelzését, miszerint megszerezték az ír adóhatóságtól azoknak az adatait, akik az Airbnb-n keresztül adták ki lakásukat Magyarországon - mondta az InfoRádiónak Gyányi Tamás, a WTS Klient partnere.

Az adóhatóság szándéka az, hogy minden szélesebb kör számára megismertesse azt a tényt: nála is vannak információk. Szeretné, ha anélkül, hogy az ellenőreit kiküldené, vagy célzottan valakinek az adóellenőrzését elindítaná, az adózók saját maguk felismernék: itt bizony volt adófizetési kötelezettség, be kell ezt az adót fizetni - hangsúlyozta az InfoRádiónak a WTS Klient partnere.

Ezt a célt szolgálta a NAV napokban kiadott két közleménye, amely egyfelől szálláshely-szolgáltatást és főleg vidéki kiadott házakat érintett, másfelől pedig tudatta: az ír adóhatóságtól minderről konkrét adatokat is kaptak. Az adóhatóság legutóbb már meg is nevezte azt a céget, amelytől az ír adóhatóság beszerezte az adatokat. Nevesítették, hogy a magyar szállásadók 2015-ben összesen 6 milliárd forint bevételt szereztek, ugyanakkor az adóbevallások ennél jóval kisebb összegről szólnak. E céggel 4500 magyar szállásadó állt kapcsolatban, s összesen 120 ezer alkalommal adták ki ingatlanjukat. Pontos információi vannak tehát az adóhatóságnak ezekről a jövedelmekről - mondta Gyányi Tamás.

Az adószakértő jelezte: 2017-től az adóhatóság egy újfajta eljárást használ. Ha az adóhatóság felfedezi, hogy valamilyen probléma történt, valaki nem vallotta be az adóját, akkor először egy önellenőrzésre való felszólítással kéri az adózót a befizetésre, nem pedig nyomban büntet. Ha valaki érintettnek érzi magát, első teendőként a NAV honlapján is közzétett tájékoztatót olvassa el és azonosítsa be, hogy saját tevékenységével vajon melyik kategóriába tartozik - tanácsolta Gyányi Tamás.