Jókora front támad Magyarországra - itt az előrejelzés

Hidegfront érkezik szerda este: kiadós mennyiségű csapadékot hoz a kiterjedt zivatarrendszer - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Szerdán kora estétől nyugat felől erős felhősödés kezdődik, és előbb a Dunántúlon, majd az éjszaka második felében a Dunától keletre is egyre több helyen várható zápor, zivatar. Néhol heves zivatar, illetve felhőszakadás is kialakulhat. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet késő este 19 és 25, hajnalban 15 és 21 fok között valószínű.

Csütörtökön gyorsan csökken a felhőzet, napos, csapadékmentes idő lesz, de kora délelőtt északkeleten még zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A délnyugati szél éjszaka egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

Sokfelé várható erős, néhol viharos széllökésekkel kísért északnyugati szél, csak estére mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 23 és 28 fok között alakul.