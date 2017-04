Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jól megy a Visa-nak

Az amerikai Visa Inc. pénzforgalmi technológiai konszern adózott eredménye nagyobb lett a vártnál az idei első negyedévben részben annak a hatására, hogy a múlt év közepén megvásárolta a Visa Europe Ltd. pénzforgalmi szolgáltató vállalatot.

A cég árfolyama csaknem 2,5 százalékot emelkedett New Yorkban a tőzsdeidőn túli kereskedésben, amihez az a bejelentés is hozzájárult, hogy 5 milliárd dolláros részvényvisszavásárlási programot indít el a Visa Inc.

A Visa egyszeri tételek nélküli negyedéves részvényarányos eredménye 86 cent lett, nagyobb a szakértők által várt 79 centnél a cég március végével zárult második pénzügyi negyedévében.

A nettó működési bevétel 23,5 százalékkal 4,48 milliárd dollárra nőtt, felülmúlta az elemzői várakozások átlagában szerepelt 4,29 milliárd dollárt.

A cég kártyáival végrehajtott fizetések volumene 37,2 százalékkal 1,73 ezer milliárd dollárra nőtt. A Visa Inc. 23 milliárd dollárt fizetett a Visa Europe tulajdonosainak tavaly júniusban. A Visa Europe Ltd. pénzforgalmi szolgáltató és annak aktívái integrálásával egyetlen globális vállalattá alakult át a Visa Inc.