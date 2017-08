Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jön a bérpótlék - mégis alacsony marad a fizetés

Novembertől 33 ezer forintos úgynevezett „kiegészítő pótlékot” kapnak a védőnők – tudta meg a Népszava. Az erről szóló jogszabályról hamarosan dönt a kormány.

A béremelés következő adagja novembertől esedékes az egészségügyben, eszerint a szakorvos-jelöltek és a kórházi gyógyszerészek alapfizetése bruttó 50 ezer forinttal, a szakdolgozóké pedig átlagosan bruttó 12 százalékkal emelkedik.

Csakhogy nem mindenkié, hiszen az önkormányzatok által fenntartott szolgáltatásokban, például az otthonápolásban, vagy a fogászati ellátásban, a körzetekben dolgozó asszisztensek, valamint a védőnők nem tartoznak az egészségügyi bértábla hatálya alá. Ezért ők jóval kevesebbet keresnek a hasonló végzettségű, ám az állami kórházakban dolgozó társaiknál - írta a lap.

A probléma rendezését az érdekvédők többször is kérték a kormánytól. Idén tavasszal a Magyar Védőnők Egyesületének (MAVE) elnöke, Csordás Ágnes, valamint több száz védőnő panasszal élt az alapvető jogok biztosánál. Székely László pedig a szakminisztériumhoz fordult.

A bérek rendezése azért is sürgető, mert már most sincs elég szakember. A 4020 körzetből ezerben már helyettesítéssel kell ellátni a feladatokat. A legkritikusabb a helyzet Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Az aktív védőnők közül 320 már elmúlt 62 éves.

Csordás szerint az őszi 33 ezer forintos kiegészítés után sem érik el szakdolgozó társaik jövedelmét. Az előzetes számításaik szerint ugyanis a védőnők 30 százaléka akár több tízezer forinttal is kevesebbet kaphat. Ezen a területen a pályakezdő és a 25 éve dolgozó is a bruttó 161 ezer forintos alapbért kapja, melyre jönnek a kötelező kiegészítések attól függően, hogy mekkora területet lát el. Ha több kisebb települést kell végig járnia, ahol kevés a gyerek, akkor 20-25 ezer forintot kaphat, míg ha például egy ezer fős iskola tartozik hozzá, akár a 100 ezer forint is a havi kiegészítése lehet.

