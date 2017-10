Jön a megemelt bér a pedagógusoknak

A napokban utalják a pedagógusoknak az életpálya alapján megemelt béreiket - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a pedagógusok világnapján tartott budapesti sajtótájékoztatón.

Elsőként a pedagógusok számára indították el az életpályát és a béremelést, s öt év alatt ennek köszönhetően 50 százalékkal nőttek a keresetek - mondta Rétvári Bence. Ez jóval magasabb, mint a GDP emelkedése és az átlagfizetések növekedése - jelezte a parlamenti államtitkár, aki kitért arra is, hogy 350 milliárdot fordítottak az életpálya megvalósítására az MTI szerint.

Az emelésnek köszönhetően míg egy pályakezdő négy éve 130 ezer forintot keresett, most 203 ezer forinttal számolhat. Egy húsz éve a pályán lévő, főiskolai végzettségű óvónő bére 149 ezer forintról 301 ezerre nőtt, míg egy szintén húsz éve dolgozó, egyetemi végzettségű pedagógus a 172 900 forint helyett 334 950 forinttal számolhat - említett néhány példát a növekedésre.

Rétvári Bence beszámolt arról is, hogy egyre népszerűbb a pedagógus pálya is, míg pár éve mintegy 10 ezren készültek pedagógusnak, a jelentkezők száma elérte a 13 ezret, s a korábbi 6500-ról 10 ezerre nőtt a felvettek száma. Jelezte, hogy a mostani differenciált béremelés, korábban a szakszervezetek kérése volt, hogy a különböző teljesítményeket különböző mértékben díjazzák. Így az átlagosan 3,5 százalékos növekedés van akinél több is lehet, az igazgatók határozata alapján, akiknek döntési jogköre ezzel is bővült. Erre vonatkozó kérés érkezett a köznevelési kerekasztalon is - emlékeztetett.

Rétvári Bence szerint az emelés érinti az óvónőket, óvodapedagógusokat, logopédusokat, a fejlesztő pedagógusokat, felsőfokú végzettségű bölcsődei nevelőket, a gyermekvédelmi szakszolgálatoknál dolgozó örökbe fogadási tanácsadókat is. Azok a pedagógusok, akik a minősítési eljáráson részt vettek, további 30-35 ezer forintos emeléssel számolhattak - tette hozzá. Ez több 10 ezer pedagógust érint. Kitért arra is: jövőre 117 milliárddal többet fordítanak a költségvetésben az oktatásban, mint idén.

A parlamenti államtitkár arra kérdésre, hogy egyes jelzések szerint az elkövetkező években több tízezer pedagógus fog hiányozni a rendszerből, közölte: az elmúlt esztendőkben 152 ezerről 154 ezerre nőtt a pedagógusok száma. Ezzel párhuzamosan csökkent az egy pedagógusra jutó diákok száma, míg 2010-ben 11,5 volt, addig most 10,3.

Tájékoztatása szerint a magyar pedagógusok korfája olyan, mint az európai országoké, azaz az ötven évesnél idősebb pedagógusok aránya 37 százalék. Ez ugyanolyan feladatok elé állítja Magyarországot, mint más államokat - mutatott rá Rétvári Bence.

Szólt arról is, hogy mintegy 1500 hallgató vesz részt a Klebelsberg- ösztöndíjprogramban, amire 1,6 milliárd forintot fordítanak.

