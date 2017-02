Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jön az új ezer forintos és az új ötszázas - Íme a bankjegycsere forgatókönyve

Márciusban kezdődik a bankjegycsere újabb fordulója, jönnek az új kétezresek és ötezresek. Még az idén bemutatják az új ezrest is, de a mindennapokban csak jövőre találkozhatunk vele. Ahogy az új ötszázassal is. Bemutatjuk, hol tart a folyamat, és kiderül az is, mennyi régi tíz- és húszezres van még a piacon.

Egy hét múlva kerülnek forgalomba a réginél barnásabb új kétezresek, és a sárgás új ötezresek, amelyek már tavaly ősszel bemutatkoztak. Ezzel pedig újabb fontos állomásához érkezik a 2014-ben az új tízezres bemutatásával megkezdett magyarországi bankjegycsere.

Jönnek a többiek is

Két címlet marad a bankjegycsere végére, az ezres és az ötszázas. A Buksza kérdésére a jegybank közölte, hogy az ezresből az új verziót már idén nyáron bemutatják, de a forgalomban majd csak jövőre lehet velük találkozni. Pontos időpont még nincs, ezt később közli majd a jegybank.

Az új 500 forintos bemutatójára még nincs pontos időpont, csak annyi tűnik biztosnak, hogy ebből is jövőre kerül piacra az új verzió - derül ki a jegybanki válaszból. Az MNB azt szeretné elérni, hogy a mostani bankjegycsere - más néven kibocsátási program - zárása után, várhatóan 2019-től már csak új bankjegyek legyenek készpénzforgalomban. Így addig a jelenlegi - 1997-ben megjelent - sorozat bankjegyeit fokozatosan bevonják. A pontos határidőkről időben tájékoztatást ad majd a jegybank.

Mi lesz az idei menetrend?

A régi kétezresekkel és ötezresekkel július 31-ig mindenhol lehet fizetni. Augusztustól kezdődően három évig csak a bankok, a posták és a jegybank cseréli azokat új bankjegyre, ha pedig 2020. július 31. után pedig csak az MNB ad helyettük újat egészen 2037. július 31-ig.

A kétezresek és ötezresek cseréje várhatóan gyorsan fog menni, mivel úgynevezett tranzakciós bankjegyekről van szó, azaz a mindennapokban gyakran használjuk őket. Érdemes egyébként márciustól a régi kétezresekkel és ötezresekkel fizetni, ezzel is gyorsíthatjuk a cserét.

Holt tart a tíz- és húszezresek leváltása?



A húszezresek leváltása már folyamatban van, a régiekkel pedig december végéig lehet mindenhol fizetni. Utána a kétezresekre és ötezresekre vonatkozó 3-20 éves forgatókönyv vonatkozik majd a régi húszezresekre is: 2020. december végéig a posták és a bankfiókok cserélik újra, 2037. december 31-ig pedig az MNB-ben lehet kérni értük új bankjegyet. A tízezreseknél még nincs megszabott időpont arra, hogy meddig lehet velük fizetni.

Régi bankók a forgalomban Millió darab Összes arányában (százalék) Régi tízezres 30,2 19 Régi húszezres 16,9 13

Forrás: MNB, Buksza

A jegybanktól kapott tájékoztatás szerint egyébként húszezres bankjegyből közel 131 millió van forgalomban, ezen belül a régi bankjegyek aránya 19 százalékos, A tízezresekből pedig több mint 158 millió darab van forgalomban, a régi bankjegyek aránya pedig 13 százalékos.