Jövő héten újra minősítik a magyar államadósságát

Egy hét múlva, jövő pénteken kezdődik Magyarország államadós-besorolásainak idei felülvizsgálati sorozata.

Magyarország tavaly mindhárom piacvezető globális hitelminősítőnél visszanyerte a befektetési ajánlású adósosztályzatot. Az idén a Standard & Poor's kezdi a magyar szuverén besorolások vizsgálatát. A cég Magyarország első idei értékelési időpontját február 24-re tűzte ki, ezután augusztus 25-én vizsgálja ismét a magyar adósosztályzatokat - írja az MTI.

A Fitch Ratings szintén két dátumot határozott meg: május 12-én, majd november 10-én végzi el a magyar államadós-osztályzatok értékelését.

A Moody's Investors Service az általa bevett gyakorlat alapján három időpontot jelölt ki: 2017-re szóló felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először március 3-án - a Standard & Poor's után egy héttel -, utána július 7-én, végül október 20-án kerül sorra.

A globális pénzügyi válság után életbe léptetett EU-szabályozás alapján - hacsak azonnali minősítési lépést igénylő rendkívüli fejlemény nem történik - a hitelminősítők az általuk előre meghatározott időpontban hajthatnak csak végre adósosztályzati lépéseket európai uniós államadósok esetében.

A kialakult gyakorlatnak megfelelően a három cég mindig pénteki napokra tűzi ki a felülvizsgálatok időpontját, és döntésüket rendszerint a kijelölt pénteki nap éjszakáján, az európai és a New York-i piaci zárások után jelentik be Londonban. Az időpont előzetes meghatározása azonban nem kötelezi a hitelminősítőket arra, hogy az adott napokon tényleges osztályzat-módosítási lépéseket jelentsenek be.

A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő mindegyike a befektetésre ajánlott sávban tartja nyilván Magyarországot, azonos "BBB mínusz/Baa3" osztályzattal.