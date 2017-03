Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kamerás büntetések - Meglepő fordulat történt

Tarlós István főpolgármester az ATV-ben elismerte, hogy „egyik rokonát” megbüntették közlekedési kihágásért a közterület-felügyelők. A 168 óra pedig úgy tudja, hogy valójában a feleségéről van szó.

A lap szerint Tarlós Istvánné február 7-én, reggel fél nyolckor közlekedett szabálytalanul a Bécsi út és a Szépvölgyi út kereszteződésénél, saját tulajdonú gépkocsijával.

A 168 óra megbízható forrásból úgy értesült, hogy február 21-én Tarlósné vitatta a bírság jogalapját, így az ügyet a közterület-felügyelet átadta a rendőrségnek. A főpolgármester pedig ezt követően indított hadjáratot a közterület-felügyelet ellen.

A főpolgármester igazságtalannak tartja, hogy egy közlekedési táblára ráirányítanak egy kamerát és a megszokásból arra haladókat büntetik 50 ezer forintra. Emiatt a főpolgármester azt javasolta, hogy az autósok ne fizessék be a bírságot.

Az ügyben az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) azt kommunikálta az Indexnek, hogy a közterület-felügyelet által használt kamerák nem felelnek meg a külön jogszabály által támasztott követelményeknek, a felvett jármű üzembentartójának objektív felelőssége alapján történő bírságszabás kizárt. A felvétel alapján a közteresek megtehetik a feljelentést, a rendőrségnek kötelessége is lefolytatni a nyomozást, és amennyiben a járművezető személye ismertté válik (magyarán bevallja a tettét), akkor meg lehet bírságolni. Ha nem, akkor az üzembentartóval szemben nem lehet szankciót alkalmazni.

Ma pedig a kormányinfón megszólalt Lázár János is. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Tarlósnak igaza volt: a térfigyelő kamerák felvételei alapján nem büntethet a közterület-felügyelet, csak a rendőrség. Így a megbírságolt autósoknak nem kell fizetniük. A Belügyminisztérium szerint ugyanis csak a rendőrség büntethet kamerák felvételei alapján, a közterület-felügyelet nem. A miniszter az ügy kapcsán elmondta: bonyolult jogi kérdésről van szó, melyet hét különböző jogszabály is befolyásol. Azt is ígérte, hogy ezeket felülvizsgálják, megpróbálják egyszerűsíteni a törvényi rendelkezéseket.