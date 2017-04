Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Katasztrófa közelít? Veszélyben a világgazdaság

A válság után beállt, tartósan alacsony kamatok korszakát magasabb infláció és alapkamatok követhetik. Lassan elfogy a likviditás a piacokon. Azonban mindennek vége lehet, ha az elmúlt években növekedő ázsiai piacokon kidurran egy hitellufi - véli Telegdi René, a Concorde Alapkezelő Zrt. igazgatója.

Az elmúlt két évtizedben megszokottól teljesen ellentétes módon alakulhat a következő 15-20 évben a befektetői környezet a világban. A válság után beállt, tartósan alacsony kamatok korszakát magasabb infláció és alapkamatok követhetik. Lassan elfogy a likviditás a piacokon. Azonban mindennek vége lehet, ha az elmúlt években növekedő ázsiai piacokon kidurran egy hitellufi. A magyar jegybank ettől függetlenül kitarthat az alacsony kamatok mellett - figyelmeztetett előadásában Telegdi René, a Concorde Alapkezelő Zrt. üzletág-igazgatója a Keszthelyi Holding Zrt biztosítási szakkonferenciáján.

Már a 2008-as nagy gazdasági válság előtt a vezető gazdaságok alapkamatai csökkenni kezdtek. Azonban a krízis hatására a folyamat felgyorsult, a legtöbb jegybank politikájának alapeleme lett. Az alacsony kamatok ugyanis ösztönzi a befektetéseket, az ilyen eszközök hamar felértékelődtek. Minden más alternatíva így a betétek és a kötvények egyre kevésbé voltak vonzók.

Mi lesz a növekedéssel?

Így elérkeztünk egy olyan világba, ahol a kamatok további csökkenése nem fenntartható. Mostanra a már sokszor negatív előjelű kamatok kontraproduktívak, nem ösztönzi a befektetéseket, felhalmozáshoz vezet, amely épp fogyasztásszűküléssel jár - mondta Telegdi.

A hosszú távú gazdasági növekedést hátrányosan érinti a csökkenő fogyasztás, ezzel a GDP egyik lábát rúgják ki. A folyamatnak fontos jelzése, hogy a Fed már kétszer is kamatot emelt. Ennek egyik oka, hogy az Egyesült Államokban a munkanélküliség aránya már 4,5 százalék alatt van, amely abban a gazdaságban szinte a teljes foglalkoztatással ér fel. A szakértő úgy látja, mivel a szabad kapacitások gyakorlatilag elfogytak az Egyesült Államokban, a nagy cégek már nehezebben tudnak bővülni. Többek között a meglévő munkaerő megtartása miatt is, a cégek fizetésekbe, bérekbe invesztálnak.

A robotizáció egy ideig egyensúlyban tarthatja a jelenlegi állapotot, ám a jelenlegi folyamatok, valamint a Trump által beígért gazdasági fejlesztések azt vetítik előre, hogy az Egyesült Államok a közeljövőben felhajtja az inflációt és további kamatemelés várható - mondta a Napi.hu-nak Telegdi. Magyarország kapcsán lapunknak arról beszélt, hogy a magyar jegybank valószínűleg igyekszik minél tovább tartani a jelenlegi kamatszintet. Mivel alacsony a devizaadósság aránya, akár a forintgyengülést is megkockáztathatja az MNB:

Túl nagy Ázsia

A világgazdaságot az is komolyan befolyásolhatja, hogy az ázsiai gazdaságokban - főként Kínában - az elmúlt tíz-húsz jelentős növekedés történt. A szakértő szerint azonban a hitelállományok ennél is nagyobb mértékben nőttek. Egy klasszikus hitellufi alakult ki az ázsiai gazdaságokban, amelyhez hasonló a kilencvenes években is volt.

A különbséget abban látja, hogy mostanra a globális GDP-ben sokkal nagyobb az ázsiai gazdaságok részesedése. Így egy újabb válság a világgazdaságot is magával ránthatja.

Ahogy arról korábban írtunk, a hitelválság jelei már a tavaly is látszódtak: a lakáspiac és az árnyékbankrendszer összeomlása megrengette a kínai tőzsdéket tavaly januárban. A 2008-as hitelezési válság problémái köszönnek vissza a jelenségben.

A cikk megjelenését támogatta a Keszthelyi Holding Zrt.

