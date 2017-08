Kegyetlen parkolási bírságokba ütközhetünk - itt a figyelmeztetés

Pár száz forintos büntetésből vaskos büntetést hozhatnak össze az autósok: előfordulhat tizenöt napon túli tartozásnál negyvenszeres bírság, vagy egyebek között a korábban megszokott ingyenes várakozási övezet fizetőssé nyilvánítása. A malőrökből fakadó büntetés azonban elkerülhető a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége tanácsainak segítségével - hívja fel a figyelmet a hirado.hu.

K. Kiss Gergely, 2017. augusztus 10. csütörtök, 14:52

Nem egyszerű a dolga, aki szeretne teljesen tisztában lenni a parkolási szabályokkal. Különösen, hogy a helyi vagy kerületi önkormányzatok mindig külön rendeletben állapítják meg, egy óra parkolásért mennyit kell fizetni és milyen részletszabályok vonatkoznak a parkolásra. Fontos tudni, hogy ezekben a helyi rendeletekben a képviselő-testületek bizonyos körülmények esetén kivételeket állapíthatnak meg és méltányosságból biztosíthatják - ez ugyanis nem kötelező - a parkolási bírság (pótdíj) alóli mentesülés lehetőségét - idézi a portál a FEOSZ-t.

Ilyen eset lehet például, ha mobilparkolásnál egy karaktert eltévesztett, esetleg két karakter felcserélésével adta meg a rendszámot vagy zónakódot. Ezeket a méltányosságot biztosító eseteket a képviselő-testületek mindig egyedileg határozzák meg.

Drága lehet, ha túllépi a várakozási időt

Ha pedig a rendelet időközben megváltozik, úgy az is könnyen lehet, hogy egy korábbi jól megszokott ingyenes várakozási övezet válik fizetőssé. A parkolás díja is jócskán megnőhet akkor, ha az autós annak megfizetésével nem foglalkozik kellő időben.

Ugyanis, ha fizetős helyen várakozunk díjfizetés, tehát parkolójegy vásárlása nélkül, úgy várakozási esetenként (tehát parkolásonként) egy órai várakozási díjat és pótdíjat is kell fizetni.

Közel sem mindegy, hogy ezt követően az érintett mennyit vár a befizetéssel. Ha figyelmetlen, úgy a pótdíj kiszabását követő tizenöt napon túl már emelt összegű, negyvenszeres bírsággal, az egy órai várakozási díj negyvenszeresével kell számolni. Ha viszont tizenöt napon belül rendezi a tartozást, úgy a pótdíj összege "csak" az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj.Csak egyszer lehet pótdíjat kiszabni

Fontos tudni azt is, ugyan van egy korlát, miszerint a parkolójegy nélkül várakozó járműre ugyanazon a parkolási helyen egy naptári napon belül csak egyszer lehet pótdíjat kiszabni - tudatta a FEOSZ. Felhívták a figyelmet arra, ha viszont az érintett hely épp olyan, hogy ott csak korlátozott ideig lehet parkolni és egyúttal ezt a szabályt is megszegi az autós, akkor akár szabálysértési bírságot is kaphat, ami viszont már egy újabb, befizetendő büntetés a parkolási pótdíj mellett.

Ha esetleg az autós azzal szembesül, hogy nem jó a parkolóautomata és az nem tud jegyet kiadni, azzal önmagában még nem mentesül a fizetési kötelezettség alól. Ilyenkor érdemes haladéktalanul felvenni a kapcsolatot a parkolás-üzemeltetővel, amelynek telefonszámát rendszerint feltüntetik az automatán.

