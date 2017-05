Kell-e korlátozni, hogy a nyugdíjasok meghosszabbítsák a jogosítványukat?

A kérdésben nehéz, hacsaknem lehetetlen olyan döntést hozni, amely mindenki számára kielégítő. A vita pedig soha véget nem érő: és mi van a piálós, drogos fiatalokkal, mi van azzal az időssel, aki 50 éve vezet balesetmentesen, mi van a luxusmárkákat vezetőkkel, akik minden szabályra fittyet hánynak? A kérdés jól láthatóan heves indulatokat szül.

Dzindzisz Sztefan, 2017. május 18. csütörtök, 13:46

Nemrég ismét fellángolt a vita: érdemes-e korlátozni az idősek jogosítványhoz jutását. Az egész most onnan indult, hogy az MSZP-s Lukács Zoltán országgyűlési képviselő az idős sofőrök által okozott balesetek számáról érdeklődött Pintér Sándor belügyminisztertől. Szerinte ezek az adatok fontosak ahhoz, hogy "végiggondolhassuk a szükségesnek vélt jogi lépéseket".

Annyit tudni, hogy közel 1,19 millió 60 év felettinek van vezetői engedélye Magyarországon. A legtöbb a 60-65 év közötti korosztályból kerül ki, de 76 év felett is van majdnem 230 ezer honfitársunk, akinek van engedélye.

És hogy ők mennyi balesetet követtek el? Íme:

Balesetek száma korcsoport szerint20152016Elkövetők száma26312895Időskorú elkövetők száma44753660-64 év16019865-69 év13112870-74 év8110375-79 év446080 felett3147

Ezek után az olvasóinkhoz fordultunk a kérdéssel: Korlátozná-e, hogy a nyugdíjasok meghosszabbíthassák a jogosítványukat? Kíváncsiak voltunk az utca emberének véleményére is, ezt itt tekintheti meg:

A kérdést feltettük a Facebook-oldalunkra is, ahol kifejezetten sok visszajelzés érkezett hozzánk. Az eldöntendő kérdés viszont megosztotta az olvasóinkat, hiszen nagyjából egyenlő arányban szavaztak mindkét válaszlehetőségre. Végül minimálisan, 56 százalékkal azok kerekedtek felül, akik szerint szükség van valamilyen korlátozásra.

A legnépszerűbb komment magasan Ágnesé lett, aki szerint "Két évenként van már 70 éves kortól, vagy évenként előtte meg talán 3 évenként. Azt a sok fiatalt, aki száguldozik versenypályának nézve az utat és balesetet okoz azt, hogyan kellene vizsgálni? Nem kor függő, hanem egészség és józan higgadt ember kell a vezetéshez." Egyetértett vele Appolónia: ".....mert ,akinek apuci a s@gge alá tolja a BMV,MERCEDES....stb..terepjárót és mindősszesen alig 18 éves,tele droggal,piával.....annak jogos is,hogy legyen jogsi??????....és senkit,semmit nem kimélve,tisztelve felelőtlenül rodeózik??????"

Hasonlóképpen gondolkodik Erzsébet is: "Az jó, hogy van felső korhatár, de a tökéletes az lenne ha az alsó korhatárt is megemelnék, valamint az orvosi vizsgálat kiterjedtebb legyen, drog és alkoholfüggők eleve ne juthassanak jogosítványhoz! Ja, és pszichológus mindenképpen lássa a delikvenseket még mielőtt egyáltalán a volánhoz engedik őket!"

Endre ugyanakkor nem ért egyet a fentiekkel: "Több félvak, 0 reflexű 70-80 éves okoz balesetet, mint száguldozó fiatal.." Zoltán viszont egyből visszaszólt: "A statisztika nem ezt mutatja!!! Nézzen meg dzsippel közlekedőket, milyen mértékben érdekli őket a kressz, és hogy alkalmazzák!! Gyakorlatilag mindent megengednek maguknak amit nem szabadna a közlekedésben!!! Ők nem öregek!!!" Ferenc pedig beállt rögtön a gondolat mögé: "Pontosan arról van szó, ez nem korfüggő...még az autó típusától is jobban függ, hogy ki mit enged meg magának az utakon!"

Emese szerint: "Ha a látásával, egészségével és fizikai képességével nincs semmi olyan gond, ami a vezetést veszélyeztetné, akkor minek visszavonni? Az idősekre alapvetően nem az jellemző, hogy őrülten száguldoznak az utakon, pláne este. Ilyen alapokon a jogosítvány szerzésének alsó korhatárát is fel kellene emelni, meg azt korlátozni, hogy terhes nők vezethessenek, vagy egyáltalán, hogy gyereket betehessünk az autóba, mert rettentően elterelhetik a vezető figyelmét, és a végtelenségig folytathatnám. Magyarországon már eleve sok marhaságot kérnek a jogosítvány megszerzéséhez, minek még ezt is? Na, és ha egy külföldi 90 évesnek van érvényes jogosítványa, akkor mi van?"

Volt, aki statisztikai okfejtésbe kezdett: "Ha balesetek 18 %-át okozzák a 60 év felettiek, akkor a 82 %-át nyilván a 60 alattiak okozzák. Akkor most kérdezem, hogy kiket kellene inkább korlátozni a vezetésben?"

János ugyanakkor nem kora alapján határozna: "Nem a koruktól, hanem egészségi állapotuktól kell függővé tenni. Bizonyos kor felett alkalmassági tesztet kell végeztetni velük. Ha ott megfelelnek, akkor a közlekedésben is résztvehetnek." Ferenc pedig egyből hozzátette, hogy ezt a tesztet bizony a fiatalokon is el kellene végeztetni. Péter pedig ezt írta: "Én sűrűbben csináltatnék velük olyan teszteket ami a reakció idejüket vizsgálja... ha megélem magammal is megcsináltatnám! Botrányosan le vannak egyesek lassulva ezáltal közveszélyesek... Bocsánat nem bunkó akartam lenni, elnézést kérek ha valakit megsértettem...."

Volt olyan vélemény is, amely szerint ezt mindenki döntse el maga: "A felelősségteljes időskorú tudja, érzi, mikor nem kell már a volán mögé ülnie. Attól még nem árt, ha a jogsiját meghosszabbítják, ha az egészsége engedi! Sosem lehet tudni, nem lesz-e olyan eset, mikor muszály mégis beülni." András viszont nem ért egyet Zsuzsával: "Aki maga is úgy érzi nem kell már volán mögé ülnie, az zárjon ki minden eshetőséget a vezetéstől. Az már bizonytalanná váláshoz, kapkodáshoz, rutintalansághoz vezethet Mindettől függetlenül a nyugdíjazottság nem lehet irányadó." Egyetértett vele Anita: "Az én édesapámnak 70 èvesen kellett volna meghosszabbítania a jogosítványát. Úgy döntött, nem hosszabbít, mert érezte, hogy lassult a reakcióideje, a figyelme sem a régi. Egyetlen emberi életet sem szeretne kockáztatni. Szerintem ez tiszteletre méltó döntés volt a részéről."

Katalin nem kivételezne senkivel: "Véleményem szerint minden korosztályt komolyabb pszichológiai és egészségügyi vizsgálatnak kellene alávetni rendszeresen (legalább 2-3 évente) a jogosítvány megszerzéséhez/megtartásához, mert kortól, nemtől függetlenül rengeteg vezetésre alkalmatlan ember ül a volán mögött. Miért? Mert pszichológiai alkalmassági vizsgálat nincs, egészségügyi alkalmassági vizsgálat pedig bár kötelező, ritkán vizsgálnak meg bármit is, legtöbbször csak elveszik a pénzt és már adják is papírt." Így gondolja Zoltán is: "Mindenkinél rendszeres egészségügyi vizsgálatot kellene tartani, kortól függetlenül. Valaki még 80 felett is teljesen beszámítható, más meg már 50 felé elkezd leépülni, és a saját (meg mások) érdekében tilos lenne volán mögé engedni.

Én Önnek mi a véleménye?