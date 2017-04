Kemény üzenet érkezett az USA-ból - reagált a CEU rektora

A kormány elfogadta a lex-CEU-ként emlegetett felsőoktatási törvényt. Nem sokkal a törvény elfogadását követően az CEU sajtótájékoztatót tartott, amelyen Michael Ignatieff a CEU rektora az USA-ból videóüzenetében fejezte ki sajnálatát és jelezte, hogy az oktatási szabadságért harcolni fognak. A sajtótájékoztatót követően az amerikai nagykövetség is közölte: az Egyesült Államok a továbbiakban is szót fog emelni a Közép-Európai Egyetem (CEU) függetlenségéért és háborítatlan magyarországi működéséért.

A jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. A felsőoktatási törvény módosítását 123 kormánypárti igen és 38 nem szavazattal fogadta el az Országgyűlés kedden a kormány kezdeményezésére.

A törvény elfogadását követően a jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó rektor élő videóüzenetében fejezte ki csalódottságát a magyar kormány tettével kapcsolatban és emlékeztetett, hogy a törvénymódosítással alig egy hete állt elő a kormány, amit most már villámgyorsan el is fogadtak, anélkül, hogy konzultáltak volna az egyetemmel. Egy demokratikus társadalomban ennek nem így kellene működnie - hangsúlyozta Ignatieff, aki azt is nehezményezte, hogy az elfogadott törényjavaslat még rosszabb is, mint az eredeti tervezett módosítás, miután a változtatás szigorított az előterjesztésben megfogalmazott határidőkön is és lényegében teljesíthetetlen feltételeket szab, főleg, hogy az új törvény olyan feltételeket ír elő, ami ellentétes az USA alkotmányával. Ezt a rektor abszurdnak nevezte. (Mint hétfőn kiderült a Magyar Rektori Konferenciával sem konzultáltak - a szerk.)

Ignatieff emlékeztetett rá, hogy a CEU egy nemzetközileg is elismert intézmény, amelyet a nemzetközi rangsorokban elért eredményei is bizonyítanak, illetve emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt napokban világszerte nagyon sokan kiálltak az intézmény mellett, köztük 17 Nobel-díjas tudós is.

A sajtótájékoztatón példátlan támadásnak nevezték a kormány tettét az oktatás, a kutatás és egy amerikai intézmény ellen. Mint elhangzott az eddig példa nélküli, hogy egy kormány egy egyetem, az oktatási szabadság ellen indítson támadást az EU-n belül. Erre meglehetősen határozott üzenet érkezett Brüsszelből is (nem sokkal a sajtótájékoztató előtt): az Európai Parlamentben ugyanis Frank Walter-Steinmeier német köztársasági elnök kijelentette, Európa nem maradhat néma, amikor a civil szervezetek, vagy a tudományos világ elől elszívják a levegőt, mint ahogy most ez a Közép-európai Egyetemmel történik Budapesten.

Ingatieff emlékeztetett, hogy az oktatáshoz, kutatáshoz való szabadság joga alkotmányos jog Magyarországon és jelezte, hogy arra kérik Áder Jánost ezután, hogy éljen alkotmányos felelősségével és ne írja alá a törvényt.

A rektor azt is értetlenül fogadta, hogy a magyar kormány miért nem érti, hogy az amerikai törvények szerint a központi kormányzatnak nincs illetékessége az oktatási ügyekben, ebben a CEU esetében New York állam az illetékes.

Az alábbi térkép azt mutatja, hol álltak ki a CEU mellett és tiltakoztak a bezáratása ellen:

Bejelentkezett Washingtonból a CEU-t irányító kuratórium vezetője is, aki azt mondta, a diákoknak és az oktatóknak nem kell aggódniuk, mert az egyetem folytatja a működését.



Áderhez fordulnak

A mai nap folyamán a köztársasági elnökhöz fodul a CEU jelentette be Enyedi Zsolt a CEU rektorhelyettese. Ebből három pontot emelnek ki:

ebben aláhúzzák, hogy a törvénymódosítás diszkriminatív és három pont is van, ami a CEU-ra vonatkozik;

az oktatás, tanítás, kutatás szabadsága nincs biztosítva, egy konkrét politikus kénye kedve szerint dönthet ilyen kérdésben, és nem szakmai szervezetek megkérdezésével történnek ilyne dolgok;



döntés nem volt tisztelettel a jogalkotás alapvető szabályaira, nem adott lehetőséget az érintetteknek a felkészülésre, konzultációra, ezért törvénytelen.

Enyedy reméli, hogy Áder mérlegeli a fentieket és azt, hogy nem lehet ilyen határidők alatt teljesíteni a feltételeket. Továbbá hozzátette, hogy ha ilyen módon születnek döntések, nemcsak ebben a konkrét kérdésben jelent negatív üzenetet,hanem más területen is és presztízsveszteséget is jelent.

Enyedi kiemelte, hogy bár minden - magyar és nemzetközi - fórumon megpróbálják megvédeni az egyetemet, mint említette, az Egyesült Államok illetéskesei is kapcsolatba lépnek a magyar kormánnyal és kérni fogják, hogy a törvény ne lépjen hatályba vagy a jelenlegi törvény módosítását, viszont az elsődleges cél az lenne, hogy Magyarországon szülessen megoldás erre a problémára.

Üzent az amerikai kormány is

A sajtótájékoztatót követően szinte azonnal közölte az amerikai nagykövetség is, hogy az Egyesült Államok a továbbiakban is szót fog emelni a Közép-Európai Egyetem (CEU) függetlenségéért és háborítatlan magyarországi működéséért. A közlemény szerint - amelyet az MTI közölt - az Egyesült Államok csalódással értesült arról, hogy a Közép-Európai Egyetemet "célba vevő" törvényt kedden gyorsított eljárással elfogadták. Annak ellenére fogadták el a törvényt, hogy az Egyesült Államok, helyi és nemzetközi szervezetek és intézmények százai, valamint a tanszabadságot becsben tartó magyarok ezrei fejezték ki korábban komoly fenntartásaikat, olvasható a közleményben, amelyben azt is kiemelték, hogy a CEU a magyarországi kultúrát gazdagította, és 26 éve fontos eleme az amerikai-magyar kapcsolatoknak.

