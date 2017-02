Kertje van? Figyelmeztetést adtak ki

Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelkedett a szabadtéri tűzesetek száma: idén eddig 430 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, csak ezen a héten 42 ilyen tűz volt - hívta fel a figyelmet csütörtökön az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A veszélyt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti, ami csapadékmentes időjárás miatt könnyen meggyulladhat - írta az OKF, kiemelve: az esetek 99 százaléka emberi gondatlanságra vezethető vissza. Az időnként jelentős kárral járó tüzek a szabadtéri égetés szabályainak betartásával megelőzhetőek.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírságot szabhatnak ki - írta az OKF, kifejtve: ha valaki úgy éget zöldhulladékot a kertjében, hogy azt nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem az abban meghatározott időben végzi: az 20 ezertől 60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat. Az engedély nélküli külterületi égetésért is minimum 50 ezer, de akár fél millió forintos bírság is járhat, s ha akkora tűz keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet a bírság.