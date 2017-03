Kertje van? Komoly figyelmeztetést adtak ki!

Az elmúlt napokban beköszöntött szárazabb és melegebb időjárás miatt ugrásszerűen megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. Naponta kétszáznál is többször riasztották ilyen esethez a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit.

A szabadtéri tüzek veszélyeire figyelmeztet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A tavasz beköszöntével megkezdődtek a kerti munkálatok, a megmetszett fák, szőlők levágott nyesedékeitől sokan égetéssel próbálnak megszabadulni. Nemcsak a kiskertekben indult meg a munka, hanem a mezőgazdasági művelésű területeken, erdészetekben, faiskolákban is, és a tavak, folyók, vízpartok, nádasok kezelése is zajlik már.

A mezőgazdasági művelés közben keletkezett száraz növényzet elégetése során azonban káros anyagok jutnak a levegőbe, az elszabaduló tűz pedig komoly rombolást végez a növény- és állatvilágban egyaránt. Csak február végéig 929 szabadtéri tűzesetről szóló bejelentés érkezett a katasztrófavédelem műveletirányító központjaiba, a lángok 1400 hektárnyi területen pusztítottak.

Tilos többek között a hulladékok szabadtéri égetése, hacsak az önkormányzatok másként nem rendelkeznek.

Az egyre nagyobb számban jelentkező szabadtéri tüzek megelőzése érdekében a katasztrófavédelmi kirendeltségek már megkezdték azokat az ellenőrzéseket, amelyek során a szabadtéri tűzmegelőzési szabályok betartását vizsgálják, elsősorban azokon a helyeken, amelyek a korábbi évek tapasztalatai és adatai szerint vegetációs tüzek szempontjából kockázatosnak minősülnek. A szakemberek a februárban több mint háromszáz helyen elvégzett ellenőrzést márciusban és áprilisban immár kiemelt feladatként folytatják.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírságot szabhatnak ki - írta az OKF, kifejtve: ha valaki úgy éget zöldhulladékot a kertjében, hogy azt nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem az abban meghatározott időben végzi: az 20 ezertől 60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat. Az engedély nélküli külterületi égetésért is minimum 50 ezer, de akár fél millió forintos bírság is járhat, s ha akkora tűz keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet a bírság.