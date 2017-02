Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kétszeresére drágulhat a kenyér?

A munkaerőhiány és a növekvő bérköltségek miatt drasztikusan megemelkedhet a kenyér ára: akár 400 forintot is fizethetünk egy kilogramm kenyérért. A szakértők szerint legalább 30 százalékkal kellene árat emelni, de 15 százalékos drágulásra szinte biztosan számítani kell, emellett a liszt ára is növekedik, hogy még tovább nőjenek a költségek. A kereskedőláncok így is megfúrhatják az áremelést.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

Komoly problémát jelent a pékségeknek az idei évben bevezetett minimálbér-emelés kigazdálkodása, mivel az árbevétel-arányos bruttó jövedelem 2 százalék körül alakul, ez a szint pedig egyszerűen nem teszi lehetővé a fejlesztéseket, korszerűsítéseket. Az Mfor portál által idézett szakértők szerint a helyzet már évek óta tarthatatlan, de az idei évre fokozódott a terhelés.

Csak a béremelés egy személyre vetítve 23 ezer forintos költség-növekedést jelent. A becslések szerint ezért legalább 30 százalékkal kellene megemelni az árakat, de végeredményben 15 százalék körüli emelésre lehet számítani - idézi a lap a Tolna és Baranya megyei pékszövetség elnökének teol.hu-nak adott nyilatkozatát.

Az Mfor számításai szerint a KSH decemberre vonatkozó adatai alapján az emelések után

a fehér kenyér kilójáért 302 és 341 forint közötti összeget fizethetünk,

a házi jellegű kenyér ára legalább 355 forintra nőhet, de 30 százalékos emelésnél 401 forint is lehet,

a félbarna kenyérért pedig átlagosan 261 és 295 forint közötti összeget is elkérhetnek.

Február elején megbeszélést szervezett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyar Pékszövetség és a kiskereskedelmi láncok részvételével a sütőipar helyzetéről, így az áremelésről is. A megbeszélésre meghívást kapott valamennyi kiskereskedelmi áruházlánc, közülük a CBA, a Coop és a Tesco képviseltette magát a találkozón. A résztvevő áruházláncok részéről elhangzott, hogy megértik a sütőipari vállalkozások problémáit, és nyitottak a velük való tárgyalásra. A Népszava viszont arról írt, hogy a kereskedők ettől még erősen vonakodnak az áremeléstől, a felvásárláskor nem hagynák, hogy a kenyér ára jelentősen növekedjen.

Utoljára 2011-ben emeltek árat a pékségek, azóta a sütőüzemek többször szerettek volna drágulást elérni, legutoljára két éve, de nem sikerült megtörniük a láncokat.

A hazai sütőiparban körülbelül ezer vállalkozás működik, ebből a 750-800 kis- és közepes pékség közül akár 200 is bedőlhet -vélték a lapnak nyilatkozó szakértők. A szakágazat bruttó termelési értéke mintegy 156 milliárd forint. A sütőipar megközelítőleg 23 ezer főt foglalkoztat.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: http://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: http://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: http://www.napi.hu/info/adatvedelem.html