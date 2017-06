Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kétszeresére nőhetnek a bérek a vendéglátásban

Megduplázhatják a vendéglátásban dolgozók bérét, miután az ágazat két számjegyű bevételnövekedése már lehetőséget ad erre - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója a Világgazdaságnak.

A szakember szerint jogos elvárás a béremelés, ehhez minden adott, az egy kiadható szobára jutó bevétel, a revpar 31,1 százalékos növekedése is jelzi, hogy jól működnek a vállalkozások. Az MTÜ vezérigazgatója a lapnak kifejtette, a jövő évi naptár is kedvező, a hosszú hétvégéken akár 10 százalékkal is nőhet a forgalom, ebből pedig jövőre 9 lesz.

Guller szerint a turizmus 2019 végére az osztrák szintnek megfelelően,16 százalékkal járulhat hozzá a GDP-hez, ennek megfelelően a kabinet arra számít, hogy a munkaadók közel a kétszeresére emelik a 2015-ös átlagbéreket.