Kevesebb embert fenyeget az elszegényedés az EU-ban - és Magyarországon?

A Concept-i még az év elején mutatkozott be a CES elektronikai kiállításon. Most ezt az űrkomp-jellegű szerzetet bővítik sorozattá: két másik, hasonlóan hideg fehér tanulmányt mutatnak be. Az Concept-i Ride még értelmezhető autóként, bár egy Smart méretű szerkezetről van szó, a másik, a Concept-i Walk viszont a gyaloglást kiváltó háromkerekű furcsaság, amely leginkább a Segway ellenfele lehetne.