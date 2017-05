Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kevesebb sertéshús kerülhet az asztalra

Megugrott a kivitel a magyar sertéspiacon, az Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) szerint az év első két hónapjában 19 százalékkal több sertéshús és 42 százalékkal több élő sertés hagyta el az országot - idézi a Magyar Idők cikkét az MTI.

Menczel Lászlóné, a Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) titkára a lapnak elmondta: üdvözlendő, hogy nagyobb arányban nő a kivitel, mint a behozatal.

A hazai feldolgozóiparnak kétségkívül szüksége van az importalapanyagra, a baj azzal van - folytatta -, amikor a kereskedelem közvetlen értékesítésre hoz be tőkehúst az országba. Ezzel ugyanis piacot vesznek el a magyar feldolgozóipari vállalkozások elől.

Az élő sertés felvásárlási ára egy év alatt alaposan megugrott. A 2016 eleji 300 forintos kilónkénti szintről mára 500 forint fölé emelkedett. Az AKI adatai szerint a darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 18 százalékkal volt magasabb 2017 áprilisában, mint 2016 azonos hónapjában.

A drágulás a fogyasztást is visszavetheti, a VHT ugyanakkor szeretné elérni, hogy az egészséges táplálkozás jegyében a sertéshús is kapjon helyet a családok asztalán. Ezt szolgálja az úgynevezett Kiváló Sertéshús Védjegy bevezetése is. Az ilyen címkével ellátott tőkehús esetében biztos lehet a vásárló afelől, hogy ellenőrizhető forrásból, jó minőségű árut kap.