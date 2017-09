Kezdődnek a megszorítások Pécsett?

Hoppál Péter pécsi fideszes országgyűlési képviselő vezetésével rendkívüli tényfeltáró bizottság alakul az önkormányzat gazdálkodásában jelentkező 7,5 milliárd forintos költségvetési hiány okainak vizsgálatára - jelentette be Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester a városi közgyűlésen.

Domokos László, 2017. szeptember 7. csütörtök, 18:50

A városvezető napirend előtti felszólalásában felidézte: 2009 májusában 40 milliárd forintos adóssággal vette át az önkormányzat irányítását. Akkor úgy látta, az adósságállomány "eltakarításához" 25 év kell, a kormány adósságátvállalása azonban segített.

Kitért arra is, hogy a pécsi közösségi közlekedés rendbe rakása 6 milliárd forintba került. Páva szerint a tényfeltáró bizottság feladata annak kivizsgálása: milyen folyamatok játszottak közre abban, hogy "ilyen helyzetbe" jutott a megyeszékhely. Az önkormányzat önfeloszlatását, a városvezetés lemondását sürgető ellenzéki felvetésekkel kapcsolatban azt a kérdést tette fel: "vajon csökken-e a költségvetési adósság, erősebb lesz-e Pécs gazdasága" ennek köszönhetően.

Hoppál Péter az ülésen a pécsi közélet és értelmiség jelentős "adósságának" nevezte, hogy elmaradt annak feldolgozása, "milyen folyamatok vezettek el negyedszázad után napjaink helyzetéhez". Vélekedése szerint Pécs nem megfelelően élt a rendszerváltás adta lehetőségekkel, majd emlékeztetett arra is, hogy a nagy régióközpontok közül Pécs vált utoljára megközelíthetővé autópályán.

A szakmai bizottság tagja lesz Madár Péter közgazdász, Rappai Ágnes Eszter könyvvizsgáló, Schneider János vállalkozó, valamint Soó László, aki 2009 előtt több ciklusban vezette az önkormányzat költségvetési bizottságát az MSZP színeiben is.

Gulyás Emil (MSZP) önkormányzati képviselő reagálása szerint "elképesztő és felháborító" a tényfeltáró és az önkormányzat irányítását segítő bizottság létrehozása, ezért a képviselő-testület feloszlatását sürgette. Utóbbira Keresztes László Lóránt LMP-s önkormányzati képviselő is javaslatot tett.

Berkecz Balázs, az Együtt alelnöke az ülésen többször hangos bekiabálásokkal követelte a városvezetés lemondását; kivezették a teremből. A képviselő-testület a közgyűlés feloszlatását célzó ellenzéki indítványt nem vette napirendre - írta az MTI.

Kulturális intézményi változásokról is döntött a pécsi közgyűlés: az önkormányzatnak a Pannon Filharmonikusok zenekart (PFZ) és a Pécsi Balettet fenntartó nonprofit társaságban, valamint a Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Kft.-ben lévő tulajdonrészeit apportálják a város kulturális és közművelődési intézményeinek túlnyomó többségét magába foglaló Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-be (ZSÖK).

Egyúttal az apport értékével ZSÖK csaknem 351 millió forint összegű törzstőkéjét megemelik a megszavazott előterjesztés szerint, amely azt is rögzítette, hogy az érintett társaságok "önálló jogi személy-voltát" továbbra is biztosítják. A képviselők döntöttek még a korábban független intézményként működő Pécsi Harmadik Színházat (PHSZ) üzemeltető cég a Pécsi Nemzeti Színház (PNSZ) működéséért felelős társaságába történő beolvasztásáról is.

A őtestület megszavazta, hogy kezdjenek tárgyalásokat a Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. működtetésének az Országos Horvát Önkormányzat részére történő átadása érdekében.

A szavazás előtt ellenzéki képviselők főként a PFZ és a Pécsi Harmadik Színház esetében bírálták a javaslatot, a többi között átgondolatlannak minősítetve a tervezetet. Őri László (Fidesz-KDNP), Pécs kultúráért felelős alpolgármestere az ülésen ezekre reagálva hangsúlyozta: a PFZ, a Pécsi Balett és Pécsi Országos Színházi Találkozót (POSZT) lebonyolító társaság egyaránt megőrzi a maga önállóságát gazdálkodási értelemben is. Az előterjesztést 17 igen és 8 nem szavazattal hagyta jóvá a képviselő-testület.