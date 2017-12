Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ki lehet tenni hazánkra a megtelt táblát

A karácsony és a szilveszter is kiemelt időszaka lett a magyar szállodáknak, mindkét ünnep idején teltházzal üzemelnek - idézi Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnökét az MTI, aki az M1 aktuális csatornán beszélt a hazai év végi turisztikai helyzetről.

Már bánhatja, aki eddig nem foglalta le az év végi utazását és nem gondolkodott előre: már csak nagyon nehezen juthat szállodai szobához az országban. Pedig néhány éve, a fővárosban és vidéken is voltak olyan szállodák, amelyek teljesen üresen álltak az ünnepi időszakban - állította az alelnök.

A magyarázatot Flesch abban látja, hogy megváltoztak az utazási szokások, és egyre "trendibb" Magyarországon maradni, amihez hozzájárul az is, hogy jelentősen javultak a szállodák szolgáltatásai és bővültek a szórakozási lehetőségek. De főként vidéken, mert Budapesten - a 2008-as világgazdasági válság hatásai miatt - csak most kezdődnek a szállodanyitások, a fővároson kívül viszont több beruházás is történt.

Idén októberben is növekedett a turizmus teljesítménye, a vendégek és a vendégéjszakák száma is emelkedett. Ez főként a belföldi utazásoknak volt köszönhető - ahogy arról korábban a Napi.hu is beszámolt.