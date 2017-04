Kiberbiztonsági akadémia alakul a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Kiberbiztonsági akadémia alakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) Budapesten.

Az akadémia hétfői nyitórendezvényén Krasznay Csaba programigazgató kiemelte: a kiberbiztonság fontosságát mutatja, hogy napi szinten jelennek meg sajtóhírek hackertámadásokról. Az egyik legutóbbi arról szólt, hogy orosz hackerek tavaly és tavalyelőtt feltörték a dán védelmi minisztérium számítógépes rendszerét. Krasznay szerint indokolt, hogy minél többet, minél mélyebben beszéljünk a kiberbiztonságról, amihez tudományos, kutatási háttérre van szükség.

A szakember rámutatott, Európában, Magyarországon is probléma az informatikai, kiberbiztonsági ismeret- és szakemberhiány. A most megalakult kiberbiztonsági akadémia feladata, hogy az NKE egyes karainak, kutatóintézeteinek, műhelyeinek már meglévő erőforrásait összehangolja, a kiberbiztonsági kutatásokat, szakembereket támogassa.

Mindehhez képzési programokat kezdeményeznek, szerveznek, és kiberbiztonsági gyakorlatokat is terveznek. Szeretnék az informatikai infrastruktúrát is fejleszteni, ehhez speciális labort kialakítani. Az akadémia célja, hogy a közszolgálat, a rendvédelem és a honvédelem területén is katalizátorként működjön a kiberbiztonsági képzésben - mondta Krasznay.

Az akadémia programigazgatója felidézte: az NKE négy karán már jelentős múltja van a kiberbiztonságot érintő képzéseknek. Az államtudományi és közigazgatási karon évek óta tanítják a közszolgákat, hogy miként lehet az informatikát biztonságosan kezelni. A nemzetközi és európai tanulmányok karon elsősorban a kiberbiztonság nemzetközi jogi kérdéseivel foglalkoznak.

A hadtudományi és honvédtisztképző karon a kiberhadviselés, valamint a katonai információs rendszerek kibervédelme, míg a rendészettudományi karon pedig a kiberbűnözés, valamint a bűnmegelőzés internetes lehetőségei kapnak kiemelt szerepet a képzésben.

Az egyetem idén bővült ki a bajai víztudományi karral. Ezzel kapcsolatban Krasznay azt mondta, hogy a kibervédelemnek a vízügyi képzésben is egyre nagyobb a súlya, hiszen a vízügy - amely a kritikus infrastruktúra része is - egyre inkább informatikai háttér segítségével működik. Felidézte: a 2013-as információbiztonsági törvény nyomán a kibervédelmi keretrendszerben ki kell képezni a szervezeti vezetőket, felelősöket, szakértőket, közreműködőket, dolgozókat. Elmondta, hogy az egyetemen most is minden szinten, az alap-, a mester- és a phd-képzésben is megjelenik a kiberbiztonság, emellett folyamatosan tartanak továbbképzéseket is.

A teljes magyar társadalmat képezni kell - tette hozzá -, hogy minél többen tudják, mire érdemes odafigyelni a kibertérben, és széles körben elterjedjen a biztonságos internet- és informatikafelhasználás.