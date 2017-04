Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderülnek a brutális hiány részletei - számot adnak Vargáék

Kevés gazdasági adat jelenik meg a húsvétot követő négynapos munkahéten, a statisztikai hivatal a keresetekről, míg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az államháztartás helyzetéről publikál adatokat.

Mindkét makroadat csütörtökön jelenik meg. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a keresetek január-februári alakulásáról tájékoztat. Januárban 10 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset éves összehasonlításban, így 274 ezer forint volt, míg a nettó kereset ugyanúgy 10,0 százalékkal 182 ezer forintra emelkedett. A 2,3 százalékos januári inflációval számolva a reálkeresetek 7,5 százalékkal emelkedtek éves összehasonlításban - írja az MTI.

Pozitív meglepetést okozott elemzőknek a bruttó bérek januári 10 százalékos növekedési üteme, mivel a piaci várakozás 8,5 százalék körüli volt. Idén éves átlagban 10 százalékkal nőhetnek a bérek a minimálbérek 15 százalékos, a garantált bérminimum 25 százalékos növelése, valamint az egyre fokozottabb szakember hiány miatt.

Az NGM is csütörtökön közli az államháztartás március végi helyzetéről a részletes adatokat. Az április 6-án közölt előzetes adatok szerint áprilisban soha nem látott 378,5 milliárdos deficit alakult ki. Az első kéthavi többletnek köszönhetően a negyedéves hiány 198,1 milliárd forintot tett ki az egy évvel korábbi 125,8 milliárddal szemben. Így most tudj megmagyarázni az NGM, hogy miből is jött össze a meglepően magas márciusi adat.

Ugyan az NGM azt írta, hogy a magasabb idei hiány megfelel a minisztérium várakozásainak - bár ezt nem jelezték előre - és az NGM hangsúlyozta, hogy az államháztartás helyzete továbbra is stabil, ami a költségvetési év teljes egészére jellemző lehet. Az idei évre kitűzött uniós módszertan szerinti hiánycél változatlanul a GDP 2,4 százaléka - erősítette meg az NGM korábban.