Kiderült: ez a hálapénz fő oka

Az európai emberek egészségi állapota folyamatosan javul, azonban arra kell összpontosítani, hogy jobb, méltányosabb és fenntartható egészséget és jólétet biztosítsunk mindenki számára - mondta Jakab Zsuzsanna, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója kapcsán, hogy szeptember 11-14-én a magyar fővárosban tartják a WHO európai regionális bizottságának 67. ülését.

Ahhoz, hogy tovább lehessen lépni a célok elérésében, magas szintű politikai elköteleződésre, további beruházásokra van szükség, és a megbetegedések számát kontrollálni kell, interszektorális megközelítésre van szükség. A szakember úgy fogalmazott, hogy Magyarország büszke lehet az orvostudományok terén elért sikereire: az elmúlt évtized során sikerrel vette fel a harcot a fertőző betegségekkel szemben, hatékony védőoltási rendszere van, és színvonalas az orvosképzés is.

Az európai régióban az átlagos várható élettartam elérte a 77 évet, csökken a korai halálozási mutató, és a csecsemőhalandóság 6,7 ezrelék. 2016 óta Európában nincs maláriás megbetegedés, eltűnt a gyermekbénulás, és az országok kétharmadában sikerült a rubeolás és a kanyaró betegségeket is megszüntetni. A tuberkulózis (tbc) terjedését szintén sikerült visszafordítani, a HIV/AIDS-megbetegedési tendencia is csökkent, de továbbra is gondot jelent - tette hozzá a WHO regionális igazgatója.

Az elért eredmények azonban nagyon egyenlőtlenek az európai régión belül. Még mindig sokan halnak meg daganatos, valamint szív- és érrendszeri megbetegedésekben, és az alkoholfogyasztás világszerte ebben a régióban a legmagasabb - mondta Jakab Zsuzsanna.

Sok országban "a pénzügyi védelem hiánya" áll a hálapénzre jelensége mögött. Ez alatt azt kell érteni, hogy az egészségügy hány százalékban részesedik az adott ország GDP-jéből, és a lakosság milyen "védelmet" kap arra, hogy az egészségügyi ellátáshoz ne kelljen túl sok egyéni forrást igénybe venni. A kettő értelemszerűen összefügg. A WHO egyik stratégiai iránya az egységes hozzáférés az egészségügyi ellátáshoz.

A GDP-arányos ágazati részesedést tekintve - mivel az egészségügy nemzeti hatáskör - nincs WHO-ajánlás, azonban az Egészségügyi Világszervezet szerint érdemes lenne az országoknak elérniük a hét százalékot.

A budapesti tanácskozáson egyebek mellett szó lesz a gyógyszerekhez való hozzáférésről, környezet-egészségügyi kérdésekről, az emberi erőforrások eloszlásáról, a mentális egészségről és az e-egészségügyről.

A WHO európai regionális bizottságának 67. budapesti ülésén 53 tagország képviselteti magát, több mint ötszáz küldöttel. Jelen lesz többek között az WHO új főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Mária dán királyi hercegnő, a WHO Europe patrónusa, Alekszisz Ciprasz görög kormányfő, Christopher Fearne máltai miniszterelnök-helyettes és Recep Akdag török miniszterelnök-helyettese - írta az MTI.

