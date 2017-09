Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, melyek az igazi halálutak Magyarországon

Hazai baleseti földrajz: a HVG hetilap egybegyűjtötte a legveszélyesebb magyarországi közutakat a Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2016 című KSH-kiadvány alapján.

A két legveszedelmesebb közútnak az Alföldet keresztbe szelő 4-es, illetve a Horvátország felé vezető, dunántúli 6-os főútvonal számít Magyarországon. Az előbbin 13, az utóbbin 12 halálos baleset történt a múlt évben - olvasható a lapban.

A 352 kilométer hosszú 4-esen tavaly átlagosan minden másnap legalább egy, könnyű sérüléssel járó baleset történt. A 262 kilométeren át kígyózó 6-oson és a 171 kilométer hosszú M1-es autópályán ezzel szemben durván minden harmadik napon következett be halállal, vagy sérüléssel végződő kisebb-nagyobb szerencsétlenség. Az 5-ös és a 7-es főúton (Budapest-Szeged, illetve Budapest-Letenye) négynaponta kellett átlagosan mentőt hívni.

A hossz többet mond

Merőben másként alakul azonban a főútvonalak kockázati sorrendje, ha az adott "pályák" hosszát is figyelembe véve vetjük össze baleseti mutatóikat. Ez esetben a fővárostól a nógrádi Parassapusztáig tartó 78 kilométer hosszú 2-es főút nevezhető a leginkább "halálútnak", ahol a múlt évben 5 halálos és 60 súlyos, vagy könnyű sérüléssel járó baleset történt. Szintén veszélyes viszonylatnak tekinthető a Székesfehérvártól induló 190 kilométer hosszú 8-as főút is, ahol 8 végzetes és 91 súlyos vagy könnyű sérüléssel járó ütközés, gázolás és más incidens következett be 2016-ban.

