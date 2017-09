Kiderült, mit gondol Merkel győzelméről az Orbán-kormány

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az, hogy a kereszténydemokrata CDU-CSU szövetség nyerte a német választást garanciát jelent az európai, keresztény értékek védelmére. Arról nem nyilatkozott, hogy ez eddig is így volt.

Szabó Dániel, 2017. szeptember 28. csütörtök, 14:56

Három fontos tanulsága van a vasárnapi német választásoknak Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint. A csütörtöki kormányinfón elmondta, először is kormányként és kormánypártként a Fidesz nevében is gratulált az Angela Merkel kancellár vezette CSU-CDU pártszövetségnek, mely a legtöbb szavazatot kapta, még ha önálló kormányzásra nem is elég a mandátumszáma.

Első tanulságként a tárcavezető arról beszélt, hogy örömteli, hogy olyan pártok nyertek, amelyek a Fidesz-KDNP szövetségesei az Európai Néppártban.

Abban is bízik a magyar kormány, hogy a kereszténydemokrata CDU-CSU is kiáll majd az európai és keresztény értékrendért. Nem teljesen világos, hogy a tárcavezető miért gondolja, hogy változás lenne a német álláspontban: az országot az elmúlt években is ez a két párt vezette, igaz, nagykoalícióban a szociáldemokratákkal.

