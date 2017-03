Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült: ötezer magyart vitt el az influenza januárban - mégsem népszerű az oltás

Két nagyon erős influenzajárványt regisztráltak 2004 óta, a havi halálozási adatok mindkettőnél meghaladták a szokásos havi átlagot - mondta az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) főigazgatója a parlament népjóléti bizottsága előtti meghallgatásán.

Az elmúlt 13 évben két kiemelkedően erős influenzajárvány betegítette a lakosságot Európában, így Magyarországon is. A 2014/15-ös szezonban 503 ezer, a 2016/17-es szezonban 481 ezer influenzás beteg fordult orvoshoz. Szakmai evidencia, hogy a nagyobb járványok idején nő a halálozás, két éve 6-8 ezerrel, az idei szezonban 5,3 ezerrel haladta meg ez az adat a havi átlagot. A halálozási többlet 90 százaléka köthető az influenzához, illetve a szövődményeihez, a többiért idén a rekord hideg és a levegőszennyezés lehet a felelős.

A halálozási többletet is regisztráló európai influenzafigyelő szolgálat valamennyi jelentős országban (20 ország) észlelte a növekvő halálozást - mondta a járványügyi helyzetről és a KSH kiemelkedő januári halálozási statisztikájáról tartott népjóléti bizottsági meghallgatáson Oroszi Beatrix, az OEK főigazgatója.

Szezonális hatás volt

Oroszi szerint a járvány végén a többlethalálozás lecsengett, a számok már nem térnek el a korábbiaktól. A halálozási többletet a 65 évesnél idősebbek körében mérték, amit indokol, hogy az idei vírustörzs főleg erre a korosztályra volt veszélyes.

Az influenza a legsúlyosabb járvány napjainkban, évente félmillió haláleset köthető hozzá világszerte, mégsem népszerű az ellene adott védőoltás Magyarországon - derült ki Szentes Tamás országos tisztifőorvos előadásából. A 2016/17-esszezonban a háromévesnél idősebbeknek biztosított 1,3 millió ingyenes oltóanyagnak mintegy a fele fogyott el, a háromévesnél fiatalabb gyerekeknek nyújtott ingyenes oltások 60 százalékát vették igénybe.

Nem mozdul

Az influenza elleni átoltottság az intenzív tájékoztatási kampány dacára évek óta nem mozdul el, a három évnél idősebbek körében 50 százalék körüli, a hátomévesnél fiatalabbak között a 70 százalékot is eléri. Ugyanakkor óriásiak a területi eltérések, a háromévesnél idősebb korosztályban Budapesten a 90 százalékot is eléri, Pest és Fejér megyében is átlag feletti az átoltottság, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Hajdú-Biharban és Jász-Nagykun-Szolnok megyében ugyanakkor még a 40 százalékot sem érte el.

A kanyaró elleni átoltottság 98 százalékos, 2001 óta nem volt kanyarós megbetegedés Magyarországon, csak behurcolt esetek voltak - mint ahogy az idei lokális járvány is egy romániai állampolgárral érkezett. Jelenleg Magyarországon 67 kanyarógyanús esetet vizsgálnak, 16-nál igazolták a betegséget. Nem könnyű a kanyaró felismerése, az orvosok jelenős része nem is találkozott még ilyen beteggel.

A mostani első esetnél is hetekkel később, a kontroll vérvételnél derült ki, hogy a tüneteket kanyaró okozza - mondta Szentes Tamás, hozzátéve, hogy rendelkezésre áll 60 ezer tartalékvakcina, s a patikákban is elérhető az oltóanyag.

Ne menjenek Erdélybe a pedagógusok

Romániában 3800 kanyarós megbetegedést regisztráltak és az osztálykirándulások gyakori célpontjának választott Erdély déli része is erősen érintett. Elsődleges védelemként a járvánnyal érintett területek elkerülését javasolta a tisztifőorvos válaszként arra a jobbikos felvetésre, hogy a kormány biztosítsa ingyenesen az osztálykirándulásra Erdélybe utazó pedagógusoknak a védőoltást. (Gyártótól és helytől függően tízezer forint körüli a kanyaró oltás ára).

A bizottság másik tagja, Zombor Gábor felvetéséből kiderült, létezik egy ajánlás, miszerint a járvánnyal sújtott területekhez közeli magyar kórházakban csak érvényes oltási igazolvánnyal rendelkező betegeket lássanak el. Az influenza elleni átoltottság javítása kapcsán Zombor úgy vélte, érdemes lenne vizsgálni az átoltottsági arány és a többlethalálozás összefüggéseit.

Biztonságban van

Magyarországon járványügyi szempontból biztonságban van, a kanyarós megbetegedésekre a hatóságok adekvátan és arányosan reagáltak, időben izolálták a járványt - hangsúlyozta Ónodi-Szűcs Zolán egészségügyi államtitkár. Ónodi-Szűcs az ülés elején élesen reagált a bizottsági meghallgatást kiváltó ellenzéki beadványra. A képviselők ebben az influenza elleni átoltottság alacsony arányát hangsúlyozva kormányzati intézkedéseket szorgalmaztak, részben WHO-s ajánlásokra hivatkozva, részben kiemelve, hogy hazánk felkészületlen volt az idei influenzajárványra.

Az államtitkár szerint a beadványban foglaltak nem fedik a valóságot. Ónodi-Szűcs méltatlannak találta, hogy ez ügyben bármilyen vita induljon, amikor Magyarország világelső a vakcinázásban. Úgy fogalmazott: az egészségügyi intézmények megfelelően végezték a feladatukat, senki nem maradt ellátatlanul.

