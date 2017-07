Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kihirdették: tartós vízhiány van Magyarországon

Tartósan vízhiányos időszakot hirdettek ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslatára. A kialakult helyzet fokozza az aszálykárokat és a szabadtéri tűzesetek kockázatát

Kihirdette a belügyminiszter a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kezdeményezett tartósan vízhiányos időszakot 2017. július 1-jei kezdőnappal. Mindez azt is jelenti, hogy júliustól visszavonásig a gazdálkodóknak nem kell vízkészletjárulékot (VKJ) fizetniük az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat vízmennyisége után az éghajlati anomáliák által okozott költségterhek mérséklése miatt - írja közleményében a NAK.

A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló rendelet szerint a 2017. június 17-től 2017. június 30-ig történt vízkivételekhez kapcsolódó vízkészletjárulék összegét 20 százalékkal csökkenteni kell.

A NAK korábban a biztonságos élelmiszertermelés fenntartása érdekében a vízhiányos időszak visszavonásig érvényes megállapítását kezdeményezte. A lépés a megelőző időszak csapadékhiányával magyarázható, amely miatt már akkor nagyjából 10-20 százalékkal kevesebb gabonatermést prognosztizáltak. A meteorológiai előrejelzések alapján, hosszabb távon is száraz, meleg, csapadékmentes időszakot vártak, amely azóta be is igazolódott - írja a NAK.

A kialakult helyzet fokozza az aszálykárokat, valamint a szabadtéri tűzesetek kockázatát. A NAK kezdeményezése megteremti a mezőgazdasági és halászati termelés vízzel, illetve öntözővízzel való térítésmentes kiszolgálását, ami az éghajlati anomáliák által okozott további termésátlag-csökkentésének megállítását, valamint az agrárium költségterheinek mérséklését szolgálja - olvasható a közleményben.