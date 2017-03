Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kimondta a rendőrség: jogtalanul sarcolták az autósokat

Pontot tett a rendőrség a közteres kamerák alapján kirótt bírságokról szóló vitára: ezek a kamerák nem felelnek meg a jogszabálynak, ezért nem áll meg az objektív felelősség az esetükben - írja az Index.hu.

A közterület-felügyelet által használt kamerák nem felelnek meg a külön jogszabály által támasztott követelményeknek, a felvett jármű üzembentartójának objektív felelőssége alapján történő bírságszabás kizárt - írta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az Indexnek.

A felvétel alapján a közteresek megtehetik a feljelentést, a rendőrségnek kötelessége is lefolytatni a nyomozást, és amennyiben a járművezető személye ismertté válik (magyarán bevallja a tettét), akkor meg lehet bírságolni. Ha nem, akkor az üzembentartóval szemben nem lehet szankciót alkalmazni.

Így kezdődött

Az ügy előzménye, hogy nemrég Tarlós István kikelt a közterületesek szerinte pénzbeszedésről szóló bírságolási gyakorlata ellen. A főpolgármester azt javasolta, hogy az autósok ne fizessék be a kamerafelvételek alapján küldött büntetést. Tarlós régóta rossz szemmel nézi azt is, hogy az óvodáknál és az iskoláknál reggel és délután megjelenek kerületi közterület-felügyelők és kényszerhelyzetben lévő szülőket büntetnek.

Erre válaszolt Böjti Zoltán, az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet igazgatója, aki szerint szabályszegés esetén a közterület-felügyelet is szabhat ki bírságot. A jogszabály lehetőséget ad arra is, hogy a közterület-felügyelőnek nem kell a helyszínen lennie a szabályszegés elkövetésekor. Akár az elkövető, akár a felügyelő (vagy mindkettő) távollétében is kiszabható a bírság és azt minden esetben az üzembentartónak kell megküldeni.

A Véda más

A rendőrségi kamerarendszerrel persze már a helyzet. Az autópályákon és főutakon felszerelt Véda rendszer kamerái megfelelnek a közúti közlekedésről szóló törvénynek, szemben a közteresek kameráival. A rendőrség ezek alapján jogosult az objektív felelősség elve alapján a jármű üzembentartóját megbírságolni.

