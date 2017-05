Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kirúgások jöhetnek az állami cégnél

Nem kizárt, hogy személyi következményei is lesznek annak, hogy késnek a kifizetések a Vállalkozz Itthon Fiatal! programban - írja az Index. A portál Varga Mihály szavait idézi, aki a TV2-ben beszélt minderről.

Varga Mihály azt mondta, ő is a sajtóból tudta meg, hogy sokat késnek a kifizetések, és nagyon felháborodott. A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. közösen indította be tavaly. A támogatások célja, hogy a külföldön szerencsét próbáló, vállalkozó kedvű fiatalokat hazacsábítsa a kormány. Nemrég azonban kiderült, hogy az NGM alá tartozó irányító hatóság fél év alatt egyetlen pályázatot sem bírált el - írja az Index.

"8-9 hónapja érdemi bírálatok nem történtek annál a két intézménynél, akiknek az lett volna a dolguk, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálják" - mondta Varga Mihály.

A miniszter arról is beszélt, hogy a botrány kirúgásokhoz is vezethet. "Nyilván meg kell várnom a belső vizsgálatnak az eredményét, de ezek után, én azt hiszem, hogy ennek talán személyi következményei is lesznek majd".

