Kiszúrnának a magyar dolgozókkal - visszakozhat a kormány?

Valósággá válhat-e az a parlament előtt lévő javaslat, mely szerint egyes cégek akár három évig is visszatartanák a túlórapénzt. Bár sokan ma még inkább amiatt szenvednek, mert nem fizetik ki nekik a túlórapénzt, a javaslatot így is nagy felháborodás kísérte.

A parlament előtt van a Munka Törvénykönyvének tervezett módosítása. A kormány számos tételt megváltoztatna (erről itt írtunk bővebben, érdemes elolvasni!), a legnagyobb felháborodást mégis az váltotta ki, hogy kiderült: július 1-től a nem általános formában (jellemzően hétfőtől péntekig tartó, napi 8 órás munkaidőben), hanem úgynevezett munkaidő keretben történő foglalkoztatásnál, a munkáltatóknak, a jelenlegi 12 helyett elegendő lenne 36 hónap után elszámolni a dolgozóval a túlórák után járó pluszpénz, vagy szabadidő miatt - feltéve, ha ezt kollektív szerződésben kikötik.

Azaz egyes szektorokban lehetővé tennék, hogy a munkáltató akár három évig is visszatartsa a túlórapénzt. Emiatt egyesek rabszolgatörvénynek nevezték el a módosítási javaslatot és bár korábban úgy volt, hogy a kormány nem egyezkedik a részletekről a szakszervezetekkel, most mégis úgy tűnik, meghátrálnak és nyitottak a tárgyalásokra a május 3-ai parlamenti tárgyalássorozat előtt.

A kérdés megosztotta a lakosságot, így amikor megkérdeztük az utca emberét, hogy ő hogyan vélekedik a tervezetről, meglehetősen sokszínű válaszokat kaptunk. Egyvalamiben azonban mindenki egyetértett: kevesen vannak annyira jó helyzetben, hogy akár három évig kibírják a túlórapénz nélkül.

A témában a Facebook-olvasóink véleményét is kikértük. Tőlük azt kérdeztük, hogy kifizetik-e nekik, amennyiben túlóráznak. Az eredmények önmagukért beszélnek: 67 százalék azt állította, hogy neki bizony nem, mindössze 33 százalék mondott igent. (Sokatmondó, hogy voltak olyanok is, akik csak egy dühös hangulatjellel szavaztak. Amennyiben őket a nem-hez adjuk, akkor már a válaszadóink közel 73 százaléka mondott nemet - bár a felmérés természetesen nem reprezentatív.)

A túlóra kérdéséhez sokféleképpen lehet közelíteni, ahogy azt olvasóink meg is tették a Facebook-hozzászólásokban. Sándor például azt emelte ki, hogy ha a kormány ennyire kedvezni akar a cégeknek, akkor tehetne kedvezményeket a lakosságnak is. "Oh! Hát mèg jó, hogy nincs munkaerőhiány!? Meg majd én is 3 év múlva fizetem be az adóimat!" Egyetértett vele József is, aki szerint kérdéses az is, hogy mi lesz innentől a NAV dolga: "Nnnaa, ezt akartam írni. Adózásilag mi lesz?"

Stefániának egyértelműen nem tetszik az ötlet, el is mondta, miért: "Ez felháborító, három év alatt sok minden történhet, pl. a pénz értékvesztése, de rosszabb is történhet... Az egészségügyben háromhavonta fizettek túlórát. Most nem tudom, mi a helyzet." Ildikó ezzel szemben a miértre kíváncsi: "De érti valaki, hogy miért???" Az indokot egy másik olvasónk sem érti: "Ezt a parlamentet ki kell zavarni kubikos munkára, akkor talán hasznukat venné az ország. Habár amilyen barmok valószínűleg a folyóba szórnák azt a földet, amit a gátra kellene." Az országgyűlésről Gabriellának is megvan a véleménye: "Nekik meg 3 év múlva kéne fizetést adni".

Többen arra panaszkodtak, hogy nekik eddig sem fizették ki a túlórapénzt. "Német cégnél dolgozom most közölték 4 hónap múlva fizetik a túlórát vagy ha nincs munka le csúsztathatom". Laura szerint nem egyszerű a helyzete a többségi magyar munkásnak: "Kifizetni a túlóra pénzt? A túlóra elvárás, az hogy nem kapsz érte semmit az természetes, ha pedig szólni mersz, repülsz !ébresztő!". Róza is így látja: "Ha majd kifizették. én meg majd túlórázok...", ahogy Róbert is: "Túlóra? Még szabi pénz sincs :)se szabadság". Ugyanakkor volt, aki megvédte a cégét, konkrétan a BKV-t, jelezvén, hogy ők mindig kifizetik a plusz pénzt. Más pedig attól fél, hogy éppen a mostani változás miatt fogják elbukni a túlórapénz. Iván ugyanis csak annyit írt: Eddig még ki.

De persze voltak, akik tudják a tuti receptet: "Nekem mindig kifizetik. Igaz, Svájcban. Tűrjétek birkák!!!!"

