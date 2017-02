Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiváltanák a korkedvezményes nyugdíjrendszert

A korkedvezményes nyugdíjakat megszüntette a kormány a most körvonalazódó új javaslat szerint a munkavállalónak kellene kérnie a munkaadójától a többletjuttatást.

Hamarosan új szisztéma válthatja a 2015-től megszűnt korkedvezményes nyugdíjazási rendszert - írja a Magyar Idők. Az egészségre kockázatos munkakörökben dolgozók kompenzá­ciót kapnának, amely a munkavállalók és a munkaadók közös javaslata szerint több szabadság vagy akár pluszpénz is lehetne. Az új elképzelések lényege, hogy már nem egységes szabályok mentén, hanem munkahelyekre lebontva, egyedi feltételekkel lenne megállapítható az egészségre kockázatos munkavégzési körülmény.

Speciális, az egészség védelmének alapelvén nyugvó rendszer váltja hamarosan a 2015-től megszűnt, egyébként elavult feltételeket középpontba állító korkedvezményes nyugdíjat - olvasható a tervezetben. Alapja, hogy a korábbi, mindenkire érvényes szabályok helyett egyedi, a munkahelyek adottságait, valamint a munkakörök sajátosságait felmérve új, korszerű irányelv jöjjön létre.

A jövőbeni szisztéma a "fokozott egészségkárosító kockázattal jellemezhető munkavégzés" elnevezést kapná. A tervezet szerint felmérnék az adott munkahelyen az egészségre ártalmas kockázati tényezőket munkavédelmi szempontból. Ezek egy részét a munkáltatónak kötelessége kiküszöbölni, azonban vannak olyan helyzetek, amikor ez nem megoldható. Az egészségkárosító hatás definiálására, a munkahelyek felmérésére már létezik egy elfogadott protokoll, ezért a megállapodást követően a korábbi korkedvezményes nyugdíjat váltó rendszer működésére nem kell sokat várni.

Az érdekképviseletek szerint akár az egészségkárosító munkavégzési idő csökkentésével, több szabadsággal, pluszjuttatással vagy rekreációs intézkedésekkel lehetne kompen­z­álni a munkavállalót. Emellett a dolgozó maga is kérhetné, hogy a hatóság megvizsgálja munkakörülményeit, illetve vélelmezett jogsértés esetén is segítséget kérhetne. Az új szabályok betartását a munkaügyi ellenőrzések során is figyelnék a szakemberek.