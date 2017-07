Komoly időjárási fordulat közelít: újra jön a 37 fok

Napról napra melegebb lesz és szerdától már újra 30 fok fölé megy a hőmérséklet országszerte. A friss prognózis szerint jövő szombaton már 37 Celsius-fokot is lehet mérni.

Domokos László, 2017. július 16. vasárnap, 10:48

Ajánlom

Vasárnap országszerte a napsütést gomolyfelhők zavarják, de csak helyenként - főként a Duna sávjában és az Északi-középhegység környékén - alakulhat ki záporeső. Késő délutántól jelentősen csökken a felhőzet, nagy területen kiderül az ég. Megélénkül, az ország középső részének kivételével többfelé megerősödik az északi, északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő - írta a met.hu.

Hétfőn napos idő várható kevés gomolyfelhővel, csapadék nélkül. Az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8, 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25, 29 fok között alakul.

Kedden a sok napsütés mellett északon több, másutt kevés gomolyfelhő várható, északon néhol zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 31 fok között alakul.

Szerdán túlnyomóan napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel, északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A déli, délkeleti szél helyenként megélénkül, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28, 33 fok között alakul.

Csütörtökön napos idő várható gomolyfelhőkkel, néhol zápor kialakulhat. A déli, délkeleti szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15, 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30, 35 fok között alakul.

Pénteken is napos idő várható gomolyfelhőkkel, a Dunántúlon délután, este néhol zápor, zivatar is előfordulhat. A déli szél időnként megerősödik, majd a Kisalföldön északnyugatira fordul. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17, 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31, 36 fok között alakul.

Szombaton a sok napsütés mellett gomolyfelhő-képződés várható, több helyen alakul ki zápor, zivatar. A déli, délkeleti szél néhol megerősödik, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.