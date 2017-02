Komoly kedvezményt kaphat most a MÁV-nál

Tizenöt százalékos árengedménnyel juthat nemzetközi utazási lehetőséghez az, aki március 31-ig 30 országban érvényes Interrail Globál vasúti bérletet vált - adta hírül a MÁV.

A társaság közleménye szerint számos egyországos Interrail bérlet is jelentős kedvezménnyel vásárolható. Az elővétel 11 hónap, a bérletek a MÁV-START menetjegyirodáiban és nemzetközi pénztáraiban kaphatók.

A nemzetközi vasúti utazások közül egyre népszerűbbek azok a konstrukciók, amelyek egy út keretében több külföldi ország meglátogatását teszik lehetővé, és azok is, amelyekkel egy ország járható be körutazás jelleggel. Ezeket az utazási lehetőségeket az egész Európában, így Magyarországon is megvásárolható Interrail bérletcsalád biztosítja. Vásárláskor kétféle bérlettípus választható: az Interrail Egyországos és az Interrail Globál. Míg előbbi azok számára kedvező, akik egy konkrét ország nevezetességeit fedeznék fel, addig az utóbbival 30 tagállamban lehet korlátlanul utazni vasúton, néhol még az egyes magánvasutak járatain is a választott kocsiosztályon.

A felnőtt bérletet váltó utas kíséretében egy vagy két, mindkét szülő kíséretében összesen négy 12 év alatti gyermek utazhat ingyenes bérlettel. A felnőtt bérlet árához képest a 28 év alatti fiatalok és a 60 év feletti idősek jelentős kedvezménnyel utazhatnak. 2017-ben újdonság, hogy az ifjúsági bérlet már nem 26 éves, hanem 28 éves korig váltható. Így az is kedvező áron fedezheti fel Európa szépségeit, aki még nem töltötte be a 28. életévét.