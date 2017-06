Komoly kritikát kapott a kormány

A régiós országokat nézve túl van adóztatva az ország - mondta Bod Péter Ákos mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Politikai értelemben a labdarúgás a sport, nagyon sok pénz megy bele, ezekre az összegekre máshol is szükség lenne – hangzott el a műsorban.

Domokos Erika, 2017. június 17. szombat, 23:06

A közgazdász szerint a gazdaságban most kellemes a nyugati konjunktúra, nő a gazdaság, ezért az export is nőni fog. A szakember elmondta: sajnálatos módon nagyon ki van téve a magyar gazdaság az uniós pénzeknek, de jelenleg a fogyasztás is növekszik - mondta Bod Péter Ákos az ATV-ben.

Most több hajtóereje van a gazdaságnak, a költségvetés megint más. Magyarországon a nemzeti jövedelem felét szippantja be az állam adók és egyéb elvonások formájában, ami nagyon magas - magyarázta a szakember.

Bod: túl van adóztatva az ország

Az egyetemi tanár hangsúlyozta: jövőre választási költségvetés lesz, ahogy igazából minden évben, hiszen itthon nagyon túl van politizálva a büdzsé. A közgazdász elmondta: ha nulla lenne a költségvetési hiány az egyik évben, akkor azt a következőben nehéz túlszárnyalni, ezért játszik folyamatosan a kormány az államháztartási hiánnyal. Hozzátette: nem lehet tudni, hogy milyen lesz a 2018-as költségvetés, mert nagyon nagy tartalékokat ad magának a kabinet, amit arra fordít, amire akar.

Tavalyhoz képest valóban csökkennek az adók, de a régiós országokat nézve túl van adóztatva az ország

- fogalmazott. Bod Péter Ákos szerint a magyar családtámogatási rendszer nagyon kiterjedt, sokat költ az állam erre, arányában a legtöbbet Európában, az eredmények olyanok, amilyenek, mert a termékenységi ráta nem nagyon növekszik.

Ezért nőtt a gyermekvállalási kedv a külföldön élő magyaroknál

A közgazdász elmondta: a nők 2-3 gyereket akarnak, de később szülnek már, mert a munkaerőpiac olyan. A szakember kijelentette: a külföldön élő magyaroknál nagyobb a szaporaság, mert ott kiszámíthatóbbnak látják a jövőt.

Az, hogy a sport többet kap, az rendben van, mert fontos az egészséges életmód népszerűsítése véli Bod, s hozzátette: zonban a miniszterelnök hobbijára 600 milliárdot költeni, az keleties tempónak minősül, hiszen, ha síugró lenne, akkor minden Alföldi faluban építhetne akár sáncot is - olvasható az atv.hu-n.