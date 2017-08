Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Komoly pénzügyi csomagot dobhat be a kormány az ősszel

Várhatóan októberre egy nagyobb adócsomaggal áll majd elő a törvényhozás. A cégek számára jövő januártól megújul az adózás rendje: egyszerűbb, átláthatóbb, sőt közérthetőbb szabályokkal – összegzi az eddig napvilágra került információrészleteket a Mazars.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) már több mint egy éve kapta azt a feladatot, hogy tegye átláthatóbbá, illetve egyszerűsítse a magyarországi adóeljárási szabályokat. A július végén megjelent két törvénytervezet ezért 2018-tól leváltaná a korábbi adózás rendjéről szóló törvényt (az Art-ot) - hívták fel a figyelmet a Mazars adószakértői.

A jogalkotó célja egy rövidebb, könnyebben érthető, az adóhatóság szolgáltató jellegét is hangsúlyozó anyag megalkotása. Az átláthatóságot elősegítendő kiemelt szempont volt, hogy az adózás rendjét leíró jogszabály kevesebb részletszabályt tartalmazzon. A jelenlegi szabályozásban ugyanis sok eljárási szabályt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben (Ket.) kellett keresni, így az adózási szabályokat az általános közigazgatási szabályokkal párhuzamosan értelmezni. Ez megnehezítette a jogalkalmazást. (A Figyelő által kiszivárogtatott részletekről itt olvashat.)

Hogyan újul meg az adózás rendje?

2018-tól sikerülhet a leválás a többi közigazgatási szabályról, azaz az adóigazgatás ebből a szempontból "a saját lábára állhat". Valójában továbbra is két jogszabályt kell alkalmazni, azonban mindkettő kifejezetten az adójogviszonyokra fókuszál majd: Lesz egy általános eljárási szabályokat tartalmazó jogszabály (az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény).

Emellett az adózói jogok és kötelezettségek részletszabályait is új törvény tartalmazza majd (az adózás rendjéről szóló törvény). Az átláthatóság jegyében az alapelvek között új elemként jelenik meg a közérthetőség elve. Emiatt a korábbi Art.-ból számos olyan részletszabályt vettek ki, ami valójában nem általános adóeljárási rendelkezés, hanem például a személyi jövedelemadó, a társasági adó, iparűzési adó, vagy Áfa adónemekhez kapcsolódott. Ezek most majd a megfelelő anyagi jogi jogszabályban kaphatnak helyet. Emellett a kormány számos területen kap felhatalmazást, hogy rendeletben alkosson részletszabályokat. Tehát a két új törvény mellett számos törvénymódosításra és kormányrendeletre is számíthatunk az őszi ülésszakaszban.

Szakértők szerint hatékony módszer lehet az áfa-csalás visszaszorítására, ha az áfát külön számlára fizetik az érintettek. 2018-től a tervek szerint Lengyelország is bevezeti a megosztott fizetést az áfában. Olaszországban már működik ez a megoldás, melyik tagállam lehet a következő?

Milyen tartalmi újdonságok vannak?

megszűnik az ún. fokozott adóhatósági felügyelet intézménye csakúgy, mint az adószám felfüggesztése;

az adóellenőrzések időtartama nem haladhatja meg a 365 napot;

új szolgáltatásként jelenik meg a mentorálás, azaz a maximum 6 hónapos a szakmai segítségnyújtás, amelyet minden kezdő vállalkozásnak felajánl a NAV;

a szándékos adóeltitkolás esetén kiszabható - jelenleg 200 százalékos - bírság mértékének a felére csökken. Emelkedik viszont a késedelmi- és önellenőrzési pótlék?illetve a NAV által fizetendő kamat összege is;

a fellebbezésről lemondó adózók a bírság felének elengedésére lesznek jogosultak?

Mi a jogalkotás várható ütemterve?

A mostani két új tervezet augusztusi véleményezése után szeptemberben kerül a parlament elé, és várhatóan októberben fogják elfogadni. A fent bemutatott jogszabályi átalakítások miatt azonban - várhatóan - késő őszre újabb jókora adócsomaggal készül a jogalkotás. Emellett novemberben új adóvégrehajtási törvény is várható, tekintettel arra, hogy a végrehajtási szabályok is teljesen kikerülnek az Art-ból.