Komoly változásra kell készülnie a nyugdíjba vonulóknak

Több évtizednyi munka után a legtöbben megváltásként tekintenek a nyugdíjas évekre: nem kell bejárni dolgozni, lesz idő pihenni. Viszont nemcsak az életvitel, hanem a pénzügyek is jelentősen változnak, például a munkabér utáni első nyugdíj is sokaknak kellemetlen meglepetés lehet - értékel a Bankmonitor.hu-n.

Az átlagos kereset Magyarországon 198 400 volt idén májusban (kedvezmények nélkül), míg a legfrissebb adatok szerint az átlagnyugdíj 109 318 forint. Azaz majdnem 45 százalékkal kevesebb az átlagbérnél az átlagnyugdíj. Ez drámainak tűnik, de a valós kép ennél árnyaltabb - értékelnek a portálon.

Amennyiben valakinek folyamatosan teljesen bejelentett munkaviszonya volt, annak várhatóan az első nyugdíja az utolsó fizetésének 70 százaléka körül lesz. Még így is 30 százaléknyi bevétel fog hiányozni! Nem kell hozzá sokat költeni, hogy a kereset 30-40 százalékának kiesése érzékenyen érintsen valakit. De szerencsére nem csak a bevétel, a kiadási oldalon is jelentkezik egy jelentős méretű csökkenés.

Csökkenő kiadások

- Utazási költség Amennyiben valaki nyugállományba vonul, már nem kell napi szinten munkába járnia. Legtöbbet azok spórolhatnak ezen tételen, akik autóval jártak dolgozni. Nekik több tízezer forintot is jelenthet csak ez a tétel.

Akik tömegközlekedéssel jártak a megtakarítás is kisebb. A nyugdíjas bérlet kedvezőbb, mint a teljes árú.

- Étkezési költség Amennyiben valaki dolgozik, sokszor nincs lehetősége magára főzni. nyugdíjasként már más a helyzet: saját konyhájában, szinte korlátlan idő alatt, fillérekből megoldható a heti menü. Ez a költség egyénenként eltérő, de több tízezer forint lehet havonta.

"Csak a munkahely miatti" költség Az irodai alkalmazottak egy jelentős része a mindennapokban nem járna öltöny-nyakkendőben, de még csak ingben sem. Sőt, sokan csak a munkahelyi közösség és stressz miatt járnak el sörözni a munkatársakkal. Nem is beszélve a mozgásszegény munkahely miatti kondi bérletekről, vagy a kollégák, ügyfelek lenyűgözését szolgáló kiegészítőkről (új telefon, óra, ékszer). Ezek, és ilyen jellegű költségek mind a múlté, ha az ember nyugdíjba megy.

Olcsóbb lehetőségek

Eddig idő és lehetőség miatt a dolgozó ember ott, és akkor vett meg mindent, amikor szüksége volt rá. Egy nyugdíjasnak jobban van lehetősége kivárni, vagy akár utazni egy-egy remek árleszállításért.

De ide tartoznak a nyugdíjasként igénybe vehető kedvezmények, akár utazásnál, kulturális eseményeken, vagy épp a bankszámlák terén.

Vannak olyan változások, amit a legtöbb nyugdíjas sohasem lép meg, pedig meg kellene tennie: miért tartana fent a volt munkahelyéhez közel eső, már a gyerekek kirepülése után is nagynak számító ingatlant? Miért fűtene valaki egy feleslegesen nagy lakást? A korábban vásárolt nagy autó sem feltétlen kell a szimpla helyváltoztatáshoz.Városban lakóknak lehet, hogy teljesen felesleges autót tulajdonolni.

Árnyoldal: néhány költség bizony nőni fog

Amikor valaki egész nap otthon van, akkor bizony áramból és vízből is több fog fogyni. Ezek ugyan apró változások lesznek, ám a fűtésszámla jelentősen (több ezer, tízezer forinttal) is növekedhet. Ráadásul nyugdíjban nincs már cafeteria sem. Pedig ezáltal úgy tűnt, mintha a bérlet, a belföldi nyaralás, vagy az étkezés részben ingyenes lenne. Mostantól ezeket a költségeket is a nyugdíjból kell fedezni.

Ráadásul az egészség megőrzése (vagy helyreállítása) egészen biztosan növekvő szerepet fog játszani a kiadásokban.

