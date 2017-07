Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Közeleg a régi bankjegyek kivonása

Tartósak és korszerűek az utóbbi években bevezetett bankjegyek, az új 2000 és 5000 forintos papírpénzeket is a legkorszerűbb műszaki jellemzőkkel látták el - mondta Pataki Tibor, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) készpénzlogisztikai igazgatója pénteken az M1-en.

A bankjegyek cseréjét nem csupán az elhasználódás indokolja, hanem a technikai fejlődés is, hiszen az papírpénzeket kezelő automaták miatt technikai korszerűsítésre is szükség van. Az MNB két lépésben vezeti be az új pénzeket: először rendeleti úton törvényes fizetőeszközzé válnak, majd 4-6 hónapos szünetet követően kerülnek forgalomba, így az automaták üzemeltetőinek van idejük átállítani a készülékeket a bankjegyek fogadására.

Magyarországon egyszerre körülbelül 450 millió bankjegy van forgalomban 4300 milliárd forint értékben, a jegybank évente 40-60 tonna készpénzt cserél le. A pénzbevonás sosem száz százalékos, hiszen sokat a turisták eltesznek emlékbe, esetleg megfeledkeznek róluk, így a jegybankhoz a mai napig kerülnek cserére kilencvenes években kivont bankjegyek is.

A régi 2000 és 5000 forintosokat a jegybank jövő hétfőn vonja be és ezt követően nem lehet ilyen pénzekkel fizetni, de a hitelintézetek 3 évig, a jegybank pedig még 20 évig térítésmentesen cseréli be azokat.