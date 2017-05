Kutyája van? Akkor erről a hírről tudnia kell!

Május 10-e lett a kutyákra veszélyes szívférgesség napja.

Csernátony Csaba, 2017. május 12. péntek, 14:25

Ajánlom

A jövő évtől május 10. lesz a szívférgesség napja Magyarországon - közölte az agrártárca. A kutyákra akár végzetes megbetegedés, a szívférgesség a szúnyogok által terjed, ezért tavasszal kell kiemelten figyelni a megelőzésre, ez indokolta a májusi időpontot.

Aladics Balázs állategészségügyi szakember szerint a szívféreg akár 30 centisre is megnőhet és 7-10 évig is élősködhet a kutya tüdejének nagyobb ereiben, ahol fejlődik, szaporodik és vándorol, súlyos egészségügyi problémákat okozva. A szívférgességgel az ember is megfertőződhet, de mivel a lárva nem tud teljesen féreggé fejlődni a szervezetünkben, a szívférgesség ránk nem jelent halálos veszélyt. "Viszont a féreg lárvája bekerülhet a tüdőnkbe ahol gócos elváltozásokat okozhat, amelyek mellkasi röntgenvizsgálat alkalmával más problémának tűnhetnek" - tette hozzá a szakember.

Az állatvédelem része a kutyák egészségére való odafigyelés - mondta Zsigó Róbert, az agrártárca államtitkára.

A szívférgesség Magyarországon az elmúlt 5-6 évben jelent meg - állapította meg Fekete Mónika kisállatklinikus szakállatorvos. A kutyák egészségének védelmében egyrészt a szívféreg fertőzés megelőzése fontos, másrészt a szívféreg terjesztéséért felelős szúnyogok csípéseinek megakadályozása. Nagyon fontos emellett az is, hogy évente szívférgesség szűrésre vigyük kutyánkat az állatorvoshoz, ahol megelőző kezelést is kap.