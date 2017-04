Lakáskiadók figyelem: így kell adózni a bevételek után!

Mindenre kiterjedő részletes tájékoztató került fel az adóhatóság honlapjára.

Bár maga az Airbnb szó egyszer sincs leírva a "Tájékoztató a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást online foglalási rendszeren keresztül nyújtó adóalanyok jövedelmének adózásáról" címet viselő dokumentumban, a célszemélyek egyértelműen ők. Ezt bizonyítja a konstrukció leírása is: lényege, hogy egy külföldi illetőséggel rendelkező adóalany (avagy a közvetítő) a belföldi illetőségű, és belföldön található szálláshellyel rendelkező szálláshely szolgáltatók és a szálláshelyeket kibérelni kívánó vendégek részére - ellenérték megfizetése fejében - olyan online felületet biztosít, ahol a felek kapcsolatot teremthetnek egymással. A szállásért fizető díjat a vendég a közvetítőnek utalja, amely az őt megillető ellenérték levonása után utalja azt a szállásadónak.

Az ilyen szolgáltatás úgynevezett egyéb szálláshelyszolgáltatásnak minősül, hiszen az nem egy olyan épületben működik, ami csak ezzel foglalkozik, annak csak egy lehatárolt részében lehet lakást, szobát, vagy ágyat bérelni. Az tartozik ebbe a kategóriába, ahol az e célra hasznosított szobák száma nem haladja meg a nyolcat, az ágyak száma pedig tizenhatot. (Itt a fordulat az albérletpiacon.)

Mik az alapok?

Az első lépés, hogy a szobát, lakást kiadó magánszemélynek bejelentést kell tennie a jegyzőnél, míg az adóhatósághoz történő bejelentkezéskor a 'T101-es nyomtatvány A01-es lap 7. blokkjában az adózónak a '552006 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s.' ÖVTJ-kódot kell kiválasztania - olvasható a NAV tájékoztatójában, mely megemlíti azt is, hogy a szálláshely-szolgáltatást nyújtó "Házigazdának" keletkezik személyi jövedelemadó szempontjából releváns adóköteles bevétele. Ez aszerint válik adókötelessé, hogy a magánszemély az e tevékenységből származó bevételére az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok alkalmazását, meghatározott feltételek fennállása esetén a tételes átalányadózást választja, vagy az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint kívánja megállapítani a jövedelmét.

Itt a NAV-dokumentum részletesen sorolja az adózási módokat, így például azt is, hogy lehet tételes költségelszámolást kérni. Ebbe beletartozhat a tárgyi eszközök értékcsökkenése ugyanúgy, mint a felújítás költsége, ahogy például a takarítást is be lehet vonni ebbe a körbe, feltéve persze, ha ezt egy profi cégre bíztuk és rendelkezünk róla számlával. Amennyiben nem akarunk ennyi papírmunkát végezni, úgy lehet 10 százalékos költséghányad alkalmazásával is adózni, ilyenkor az önálló tevékenység bevételének 10 százaléka számolható el költségként.

A fenti jövedelmek után személyi jövedelemadót kell fizetni, melynek mértéke 15 százalék (2016. január 1-jét megelőzően megszerzett jövedelmek esetében 16 százalék.) Fontos tudnivaló, hogy ilyen esetben negyedévente adóelőleget kell fizetnie a negyedévet követő hónap 12. napjáig. A NAV kiemeli azt is, hogy idén januártól a jövedelem 22 százalékát kell egészségügyi hozzájárulás címen megfizetni - előtte ez 27 százalékos teher volt.

Átalányban is gondolkodhatunk

Van mód tételes átalányadózásra is, ennek feltétele, hogy a saját tulajdonában, vagy haszonélvezetében lévő ingatlanját adja ki a magánszemély, bejelentkezett a jegyzőnél, illetve ugyanazon személy, vagy cég számára az adóévben maximum 90 napon keresztül biztosíthat szállást. Amennyiben a kiadó több lakástulajdonnal vagy üdülőházzal rendelkezik, akkor csak abban az esetben választhatja a tételes átalányadózás, ha azok közül csak egyben folytat fizető- vendéglátó tevékenységet. Nem választhatja tehát ezt az adózási módot az a magánszemély, aki több ingatlanával regisztrál a szállásmegosztó portálon.

A tételes átalányadó éves összege 2017-ig 32 ezer forint volt szobánként, ám ez januártól 38 ezer 400 forintra emelkedett. Ezt akkor is meg kell fizetni, ha nem egész évben, csupán néhány hónapon keresztül adjuk ki az ingatlanunkat. Van ugyanakkor jó hír is, hiszen idén januártól megszűnt az ez után teljesítendő egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség - ez korábban 20 százalékot jelentett.

Minden további részlet, illetve az egyéni vállalkozók adózásának módjai a NAV összefoglalójában olvashatóak.