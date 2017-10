Lappangó vírus terjed az országban - nincs rá védőoltás

Továbbra is fontos a veszélyeztetettek szűrése hepatitis C ellen, mivel a hosszú lappangási idő miatt sokan élhetnek a vírussal anélkül, hogy tudnának róla - mondta Werling Klára hematológus, a Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete elnöke az M1 csatornán.

K. Kiss Gergely, 2017. október 3. kedd, 09:12

A hematológus ismertette, hogy a hepatitis A és B ellen ma már van oltás, de a hepatitis C ellen még nincs, és mivel csak 1992-ben ismerték föl, ezt megelőzően a vérkészítményekkel - a szűrés hiánya miatt - megfertőzhették a műtéten átesett betegeket. Fertőzöttek lehetnek a droghasználók vagy a tetováltak is, a fertőzésről a magas májenzim árulkodhat - tette hozzá. Elmondta, hogy a hepatitis C jellemzően vér útján terjed és nem lehet kizárni az átadást nemi úton sem.

A cseppfertőzés azonban kizárható, így a mindennapi érintkezés veszélytelen, a családból, közösségből vagy munkahelyről kizárás nem indokolt. A vírus terjedéséért becslések szerint jelenleg 75 százalékban a droghasználat felelős.

Werling Klára hangsúlyozta, hogy a fertőzés nem jár sárgaságos tünettel, lappangva alakul át krónikus májgyulladássá, 20-30 év elteltével pedig májzsugor és májrák alakulhat ki. Gyógyítani azonban ma már lehet, hiszen két éve kaphatóak azok a tabletták, amelyekkel kiváltható a mellékhatásokkal járó hosszadalmas, és a betegek 60 százalékánál eredménytelen injekciós kezelés - tette hozzá.

Ha korán felismerik, kezelhető

Az egyesület becslése szerint Magyarországon mintegy 70 000 ember lehet fertőzött hepatitis C vírussal, azonban az érintettek sokszor nem is tudják, hogy betegek, hiszen tünetei nem jellegzetesek, ami miatt akár teljesen észrevétlen is maradhat a fertőzés.

A HCV fertőzés rizikócsoportjaihoz tartoznak az 1992 előtt vért vagy vérkészítményt kapók, nagyobb műtéten átesettek, intra vagy nazális kábítószer fogyasztók és az egészségügyi dolgozók. A veszélyeztetett csoportba tartozók számára tehát különösen fontos a szűrővizsgálat mielőbbi elvégzése, mellyel gyorsan, egyszerű vérvétel útján fény deríthető a vírus jelenlétére, így kellő időben elkezdhető a kezelés, amely nagy szerepet játszik annak sikerességében. A legújabb kezelési lehetőségekkel a betegek 90-100 százalékban meggyógyíthatók, azért fontos a HCV szűrése és a korai felismerése, kezelése.