Lázár: kormány lezártnak tekinti az olimpia kérdését

Számvetés készül az eddig elköltött sportberuházásokról. A kormány arról is döntött szerdai ülésén, hogy egy újabb határkerítés épül az első vonal mögé.

A kormány szerdai ülésén megtárgyalták a budapesti olimpia rendezésnek sorsát a Momentum népszavazás-kezdeményezése után és rendezési pályázat visszavonásról döntött - mondta Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón.

Lázár szerint olimpiát rendezni csak nemzeti egységben lehet, ehhez pedig hozzátartozik a baloldali pártok támogatása. Lázár szerint mivel nincs nemzeti egység a kérdésben, így esély sincs a sikeres pályázatra, ezért is javasolta a kormány a pályázat visszavonását a fővárosi közgyűlés valamint a Magyar Olimpiai Bizottság számára. A kormány lezártnak tekinti a rendezés kérdését - tette hozzá a miniszter. A kormány ezután készít számvetést, hogy az elmúlt években mennyi pénzt költöttek a beruházásokra, illetve azok előkészítésre.

Új kerítés is lesz

A kormány döntött arról, hogy a jelenlegi ideiglenes szögesdrót kerítés mögött újabb határkerítés épüljön - mondta Lázár János. A kormány már korábban is hozott elvi döntés a második kerítés megépítésről, ám most pénzt is kap a beruházásra az belügyminisztérium, így előbb utóbb megkezdődhet a második határzár építése.

Lázár szerint az elmúlt fél évben egyértelműen romlott a biztonsági helyzet Európában, ezért fölállítják a határon az új konténerállomásokat, hogy a menekülteket itt őrizzék.