Lázár: Orbán-ellenes lépés ellenőrizni az EU-s források elköltését

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az, hogy az Európai Parlament (EP) költségvetési bizottsága ellenőrizné a felcsúti kisvasútra fordított EU-s források felhasználását egy politikai töltetű lépés. Más korrupciógyanús projekteket ajánlott megtekintésre.

Szabó Dániel, 2017. szeptember 7. csütörtök, 14:50

Tudtam volna az uniós biztosnak más, izgalmas beruházásokat is mutatni, melyeknél jobban ellenőrizhetné az uniós pénzek felhasználását - mondta Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón annak kapcsán, hogy az EP költségvetési ellenőrzési bizottságának (CONT) tényfeltáró küldöttsége szeptember végén megtekinti a 600 millió forintnyi uniós forrásból épített felcsúti kisvasutat.

Lázár ugyanis úgy látja, hogy a mostani eljárás nem szakmai, hanem Orbán Viktor miniszterelnök személye ellen irányul, mivel a keskeny nyomtávú vonal épp a kormányfő szülőfalujában halad. Hogy ezt igazolja, idézett a bizottság vezetőjének néhány közösségi médiás bejegyzését, köztük azt, hogy a Inge Grassle német politikus egyszer azt írta: Orbán Viktor az idegeire megy.

A tárcavezető a kormányinfón abban is bizonyítékát látta a politikai célzatnak, a kormányfő besározásának, hogy hiába javasolta a 4-es metró megtekintését, melyet az unió korrupció ellenes hatósága, az OLAF is problémásnak talált, Grassle elzárkózott a javaslattól. Lázár kijelentése ellentmond a korábbi sajtóértesüléseknek, mely szerint a tényfeltáró küldöttség sok egyéb mellett a 4-es metró körüli forrásfelhasználást is megvizsgálja.

Nézetkülönbség a forrásokról

A 2014-2020 közötti támogatási ciklus 8923 milliárd forintnyi uniós forrásából már 6702 milliárd forintot kifizetett vagy lekötött a kormány - mondta a miniszter arról, hogyan halad az EU-s pénzek elosztása. Szerinte teljesíthető a kabinet azon ígérete, hogy év végéig a támogatások 85 százalékát lekössék, majd 2018 második felére a teljes keretet szétosszák.

Eddig 1300 milliárd forint jut vidékfejlesztésre, ebből eddig 745 milliárd forint sorsáról döntöttek.

Délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy a magyar gazdaság növekedése nem az uniós forrásokon múlik, mert eltörpülnek az onnan érkező támogatások a magyar költségvetés egészéhez képest. Lázár viszont fontosnak nevezte a forrásokat, más oldalról kritizálta az uniót. Szerinte nincsen azzal semmi baj, hogy a Magyarországra utalt kohéziós források 80 százaléka profitként vagy egyéb módon de visszajutnak Németországba és többi befizetőhöz, nincs azzal probléma, hogy ezekkel a tételekkel mindenki jól jár.

Azt viszont a miniszter elfogadhatatlannak tartja, hogy az unió az "illegális bevándorlásról" alkotott nézetek különbsége miatt nem utalná el ezt a pénzt Magyarországnak. Szerinte a kohéziós forrásoknak semmi közük ahhoz, hogy Magyarország nem akar bevándorlókat befogadni.