Lazító üzemmódban maradnak Matolcsyék

A piaci várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton a jegybank monetáris tanácsa (MT). A kamat még sokáig lent maradhat.

A jelek szerint a jegybank fenntartja a laza monetáris feltételeket, mert az inflációs folyamatok nem indokolnak változtatást - értékelte a jegybankárok mai döntését Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.

Az elemző nem számít arra, hogy az idén módosítana a kamatszinten a jegybank, de azt elképzelhetőnek tartja, hogy más módon, júniusban lazít a feltételeken. Ez azonban nem kamatcsökkentést, hanem a kiszorítás folytatását jelenti majd. Azaz a limiteket módosíthatják júniusban: a három hónapos jegybanki betétből igyekeznek kiszorítani a pénzmennyiséget, amivel fenntartják a likviditásbőséget a piacon.

A monetáris kondíciók szigorítására a jövő év közepéig nem számítok - fogalmazott Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. elemzője. Akkor is először a nem-konvencionális eszközök visszavonására kerülhet sor, majd azt követheti az alapkamat lassú, fokozatos emelése, amely 2018 végére a célszinten tartózkodó infláció, valamint a külső monetáris kondíciók várható szigorodása miatt 1,25-1,40 százalékig emelkedhet, de ennél alacsonyabb is lehet.

A nemrég megjelent közlemény hangvétele nem változott, melyben továbbra is szerepelnek az alábbi kulcsmondatok: "Az MT figyelemmel kíséri a monetáris kondíciók alakulását és a piaci fejleményeket. Amennyiben az infláció tartósan elmarad az inflációs céltól, a Monetáris Tanács kész a monetáris kondíciók további lazítására nem-hagyományos, célzott eszközök alkalmazásával" - mondta Varga Zoltán, az Equilor Zrt. elemzője.

A legutóbbi, márciusi kamatdöntő ülésen a jegybank tovább csökkentette a három hónapos betéti eszköz maximális állományát a második negyedévre vonatkozóan, 750 milliárd forintról 500 milliárd forintra. A lépés meglepetést okozott, mivel az előzetes konszenzus 600 milliárd forintos plafont várt, ezt azzal indokolta a jegybank, hogy a bankrendszeri forintlikviditás a korábbiaknál nagyobb mértékben csökken, és szinten szeretnék tartani a kiszorított likviditás mennyiségét, ezen keresztül pedig a kialakított laza monetáris kondíciókat tartják fenn. Június végén újabb 50-100 milliárd forintos limitcsökkentésről határozhat a jegybank a harmadik negyedévre vonatkozóan.

Az MNB továbbra is laza monetáris politikát folytat. Az nhp megszűnését követően szükség van további intézkedésekre. Ennek érdekében a jegybank további intézkedéseket hozhat, március elején jelentették be a "fogyasztóbarát lakáshitel" minősítés bevezetésének tervét, a két hónapos konzultációt követően, május elején alakítják majd ki a végleges javaslatot. A rögzített kamatozású hitelek esetében sor kerülhet az adósságfék szabályok minimális fellazítására is - véli az elemző.