Lecsapott a NAV - nagy fogás került a hálóba

Több mint egymillió liter olaj folyt át annak a bűnbandának a kezén, akiket az éj leple alatt értek tetten a NAV munkatársai.

A gyanú szerint egy aszódi férfi Lengyelországból vásárolt bázisolajat, amit a papírok szerint Romániába kellett volna szállítani. A fuvarozás egy szlovák kamionnal meg is kezdődött, azonban az elkövetők a szállítmány útját megszakították és Magyarországon üzemanyagnak eladták. Így több mint négyszázmillió forint értékű olaj került az orgazdákhoz úgy, hogy a kétszázhatvan millió forintot meghaladó jövedéki adót és áfát sem fizették meg - írja közleményében az adóhatóság.

A NAV munkatársai akkor érték tetten az elkövetőket, amikor az inárcsi telepre megérkezett az újabb kamion bázisolaj. A tettenéréskor nemcsak a szállítmány és a sofőr, hanem két orgazda és az olajjal kereskedő férfi fia is jelen volt. Az egyik orgazda furgonjában egy illegális, mobil üzemanyagtöltő állomást találtak tartályokkal, töltőpisztolyokkal, üzemanyag-számlálóval. A másik orgazda kisteherautójában is hasonló berendezés volt. Az akcióban az elkövetők zsebéből és kocsijából több mint huszonkétezer euró került elő, amit a nyomozók lefoglaltak.

A tettenérés éjszakáján nemcsak a telepet, hanem az elkövetők lakását, tanyáját és egy kamionparkolót is átkutattak a pénzügyi nyomozók. Lefoglalták a tetten ért bázisolaj- szállítmányt, az átfejtéshez használt szivattyúkat, a kamiont, az orgazdák furgonjait, illetve további járműveket, ingatlanokat, bankszámlákat és bizonyítékokat. (Ők Magyarország legnagyobb adósai - Gáspár Győző ismét meglepetést okozott.)

A bázisolajjal-kereskedőt, a társtettesként közreműködő fiát, és a szlovák sofőrt bűnszövetségben, üzletszerűen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, míg a két orgazdát különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként és őrizetbe vették őket. A házkutatás és a gyanúsítotti kihallgatás az orgazdáktól vásárló személyekkel szemben is folytatódott. A büntetőeljárás mellett jövedéki eljárás is indult. Ez a bűncselekmény akár tíz év szabadságvesztéssel is büntethető.